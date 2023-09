Se pagará en dos cuotas: Qué parte del personal municipal de Morón recibirá el bono salarial de 60 mil pesos

El gobierno municipal de Morón finalmente otorgará una bonificación no remunerativa por única vez de $60.000, que será abonada en dos cuotas de $30.000 con los salarios de septiembre y octubre. La medida está dirigida a todo el personal comprendido en el Convenio Colectivo Municipal y a profesionales del Sistema Único Municipal de Salud que perciban salarios netos menores o iguales a pesos $ 370.000, tomando en cuenta los correspondientes al devengado en el mes de agosto de 2023. Quienes cobren mensualmente entre $ 370.000 y $ 400.000 netos, percibirán la diferencia que corresponda en relación a esas cuotas de $ 30.000. (Por ejemplo, quien cobra un haber neto de $ 390.000, percibirá $ 20.000 en dos cuotas).

Los anunció hoy el intendente, Lucas Ghi, ante dirigentes gremiales: Julio Escobar (ATE), Daniel Torrea (STMMHI) y Luis Duré (SETMM). Y los secretarios de Obras y Servicios Públicos, Diego Spina; y Gobierno, Claudio Román; la secretaria de Administración, María Celeste Conde, y el titular del HCD, Marcelo González.

De esta bonificación quedarán excluidos el jefe comunal, los integrantes del Gabinete, subsecretarios, directores, asesores, jueces del Tribunal de Faltas y secretarios de Juzgado; el contador municipal, el tesorero, la jefa de Compras, la subcontadora, la subjefa de Compras, el subtesorero y los reemplazantes de guardias de profesionales SUMS, según detalló el Ejecutivo.

Dicha bonificación no remunerativa podrá ser absorbida en concepto de aumentos salariales establecidos en futuros acuerdos paritarios según el Convenio Colectivo Municipal o normativa de aplicación, se aclaró hoy.

El personal municipal recibirá el bono salarial de 60 mil pesos.



La medida apunta a colaborar con la recomposición del poder adquisitivo dañado por la inflación y se instrumentará en dos cuotas, durante septiembre y octubre.



Esta semana, el gobernador Kicillof anunció la creación de un fondo para financiar el bono anunciado la semana pasada por el ministro-candidato Sergio Massa, a pedido de los intendentes. Pero en este caso la erogación se hará con recursos propios del municipio de Morón. Aunque habría un «adelanto de la coparticipación».

El Ejecutivo detalló las condiciones para su percepción:

Su pago es único y por persona, cualquiera sea el convenio legal bajo el que los agentes efectúen la prestación de los servicios.

La bonificación resulta pasible de embargos por deudas alimentarias.

No se considerarán en el neto habitual las asignaciones familiares, horas extras, viáticos u otros conceptos variables mensualmente.

No será pasible de descuentos sindicales y/o mutuales ni días no trabajados.

No constituye retribución mensual, por lo tanto, no debe ser considerado a los efectos del pago del anticipo jubilatorio ni sueldo anual complementario.

Se abonará en forma proporcional a la cantidad de días de designación entre el alta y baja durante el mes de agosto y septiembre respectivamente.

Con relación a la carrera docente, se liquidará conforme al instructivo remitido por la Provincia de Buenos Aires y proporcional por horas cátedra.