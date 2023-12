Colación de grado en los centros de formación profesional del SEOCA: «Elegimos la educación»

En una emotiva ceremonia realizada este viernes en el Salón Le Parc, el secretario Gral. del Sindicato de Empleados de Comercio de Zona Oeste, Julio Rubén Ledesma, entregó junto a su Comisión Directiva los diplomas de graduación a los estudiantes egresados de las tecnicaturas superiores que bridan el Instituto Superior de Formación Docente y Técnico “San Luis”, de Pontevedra; y “San Agustín”, de Morón; y los certificados a los alumnos del Centro de Formación Laboral N°406 “Pedro Callegari” que dependen de ese gremio.

El acto contó con la participación del expresidente de la empresa Trenes Argentinos Martín Marinucci (FR), y del presidente del colegio de Profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo de Lic. Lorenzo Gómez.

“Para nuestro sindicato, la capacitación y la educación es un derecho, porque debemos ser el orgullo de los trabajadores que representamos y en ese marco elegimos la educación”, dijo Ledesma ante un auditorio repleto de familiares de los egresados.

“La educación no te da un rédito económico y político, pero a nosotros como Comisión directiva nos llena el alma. Estas cosas no se pueden borrar así porque sí, algunos tendrán una visión, otros otra, pero no puede haber una visión diferente con el derecho a educarse. Y parte de ese derecho es poder seguir educando con buen salario”, sostuvo.

Y adelantó que a pesar de que “nos pongan palos en la rueda vamos a seguir hasta concluir el anexo universitario que falta poco y hacer realidad la educación universitaria para los trabajadores”.

“Cada día me llena de orgullo ser el Secretario General, del SEOCA zona oeste, un sindicato respetado, un sindicato con trayectoria y empezamos a construir la historia todos nosotros. Un hombre del interior que le haya dado todas estas oportunidades es satisfactorio. Ustedes van a tener infinidades de trabas para progresar pero la vida, el trabajo, la calle y las posibilidades son de ustedes salgan a buscarlas no se cansen”, dijo el conductor del sindicato de comercio a los egresados.

Previamente, la secretaría de Cultura y Capacitación Paola Gómez, manifestó la importancia “para nuestra organización sindical, que hoy se esté celebrando el esfuerzo, la dedicación y el progreso de nuestros egresados”.

Y felicitó “por este gran logro” a los quienes recibieron los diplomas de los Institutos terciarios y los certificados del Centro de Formación Laboral: “Gracias por confiar en nuestra institución para formarse”, expresó.

En tanto, el presidente del Colegio de Profesionales en Seguridad e Higiene en el Trabajo de Lic. Lorenzo Gómez resaltó la “calidad de los Institutos Terciarios” del SEOCA y la excelencia de los profesionales que se reciben ya que “tiene un buen recibimiento en el mercado laboral”. “En menos de 6 meses la mayoría ya está trabajando”, dijo con satisfacción y adelantó que el Colegio le otorgará a los egresados de esta colación la obtención de la matrícula sin costo por seis meses. Son 24 los alumnos que se recibieron de Técnicos en Seguridad e Higiene.

Por su parte, Marinucci quien también formara parte de los institutos antes de ocupar su cargo en el organismo de gobierno, remarcó que este “momento es importante para los jóvenes ya que cada una de estas herramientas le darán la oportunidad para construir una mejor Argentina a pesar del contexto que se avecina”

“Hoy comenzamos a vivir momentos difíciles que venimos atravesando hace años, pero sin duda el tiempo que viene necesita de la formación constante para tener más oportunidades en la vida, crecer, desarrollarse, así que el esfuerzo de esta promoción de egresados le va a permitir este crecimiento y desarrollo”, enfatizó.

Al inicio del acto, alumnos de canto del CFL 406 presentaron una muestra del curso que realizaron este año.