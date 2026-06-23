Cultura: Baglietto-Vitale y más de la agenda para el fin de semana

Teatro Morón (privado)

🗓️ Domingo 28 de Junio – 20hs.

Juan Carlos Baglietto y Lito Vitale llegan al Teatro Morón para celebrar 35 años de música juntos con un show único, emocionante e inolvidable.

🎫 Entradas por Plateanet y en boletería del Teatro

📍 Buen Viaje 851, Morón

📲 Info: 11 7122-4462

Encuentro Coral en Haedo

Coro de Mujeres de Morón, dirigido por Roxana Muñoz, y al Ensamble Vocal Di Tella, dirigido por Juan Stafforini.

Sábado 27 de junio | 20 h

📍 Parroquia Sagrada Familia

Estrada 226, Haedo.

Hurlingham

La comunidad letona celebra este sábado 27 desde las 13hs en el Teatro Brote (Sebastián Gaboto 1136) una de sus festividades más importantes de su cultura: la Quema de San Juan, una tradición ancestral ligada al solsticio de verano en Letonia que, año tras año, mantiene vivas las raíces de los inmigrantes que llegaron al país escapando de la guerra.

HISTORIA DE LO OCULTO

Cine de terror al Marechal con «Historia de lo oculto» de Cristian Ponce.

Desde las 19hs feria temática, DJ e invitados especiales.

Viernes 19 de junio

Desde las 19 hs

Centro Cultural Leopoldo Marechal (Av. Vergara 2396)

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