Al Gallo le alcanzó con un golazo de Olivares para desatar una fiesta en el clásico ante Almirante

Deportivo Morón armó una fiesta de principio a fin en el Nuevo Francisco Urbano, donde este domingo despachó a su clásico más cercano, Almirante Brown, por 1 a 0 con un golazo de Juan Manuela Olivares antes de los ‘2 del PT, para así consolidarse como único puntero de la Zona A, en un partido correspondiente a la fecha 17° de la Primera Nacional.

La jugada comenzó con pelotazo por la izquierda, que el enganche ganó gracias a dos hombres de la Fragata que se molestaron entre sí, para encarar hacia el arco, medir la distancia y desde 25 metros sacudir un derechazo directo al ángulo izquierdo del arquero que sacudió a todo el estadio. El reloj marcaba apénas ‘1 »50 de juego. Y era todo del local.

Esa genialidad fue suficiente para que Morón obtuviera su tercer triunfo consecutivo y mantuviera la brecha en lo más alto del grupo. Frente a una Fragata que no levanta, que llegó a cinco encuentros sin imponerse (dos caídas). La más clara en el ST fue un centro que conectaron por el segundo palo, para romper el travesaño, pero era offside claro.

Almirante casi golpea antes del cierre del primer tiempo con un tiro de Ramón González que Julio Salvá despejó a tiempo. Ya en el segundo tuvo una clara por el segundo palo que terminó entre el travesaño y la línea pero era claro offside. El Gallo no se desesperó y tuvo varias oportunidades de contragolpe, la más clara en los pies de Gastón González.

Almirante se quedó con diez por la roja a Ramiro Fernández y el Gallo con el clásico, para seguir estirando su ventaja.