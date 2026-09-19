Mientras vende rifas solidarias, Ituzaingó cayó 3-1 ante Dálmine y consumó el regreso a la 1ra C
A seis fecha del cierre de la fase regular de la B Metropolitna, el Club Atlético Ituzaingó confirmó el regreso a la Primera C. La derrota en Campana ante Villa Dálmine (3 a 1) consumó una campaña paupérrima, por la que pasaron tres técnicos (incluido el DT que logró los últimos dos ascensos) pero sin refuerzos de categoría: Es que el mismo tiempo que ganaba el Reducido de la C 2025, se confirmaba la pérdida de un juicio millonario, que empezó a pagar en 2026. La AFA había garantizado el dinero para pagarlo a fin de año, pero nunca se informó ni cúanto le prestó, ni bajo qué condiciones. Por eso el club volvió éste mes a vender rifas entre sus socios a modo de colecta solidaria.
La permanencia era una utopía ya a mitad de temporada. Con un solo triunfo en 36 jornadas, la historia parecía cocinada hace tiempo. Y de hecho, el empate con Comunicaciones de la semana pasada sólo estiró la agonía por una fecha.
El Viola no tuvo piedad de un rival obligado a ganar. Facundo Garzino abrió la cuenta antes del cuarto de hora. Después, llegó un doblete de Pablo Oro. De poco sirvió el descuento de Alcides Miranda Moreira, salvo por el honor.