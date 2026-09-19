Mientras vende rifas solidarias, Ituzaingó cayó 3-1 ante Dálmine y consumó el regreso a la 1ra C

A seis fecha del cierre de la fase regular de la B Metropolitna, el Club Atlético Ituzaingó confirmó el regreso a la Primera C. La derrota en Campana ante Villa Dálmine (3 a 1) consumó una campaña paupérrima, por la que pasaron tres técnicos (incluido el DT que logró los últimos dos ascensos) pero sin refuerzos de categoría: Es que el mismo tiempo que ganaba el Reducido de la C 2025, se confirmaba la pérdida de un juicio millonario, que empezó a pagar en 2026. La AFA había garantizado el dinero para pagarlo a fin de año, pero nunca se informó ni cúanto le prestó, ni bajo qué condiciones. Por eso el club volvió éste mes a vender rifas entre sus socios a modo de colecta solidaria.

La permanencia era una utopía ya a mitad de temporada. Con un solo triunfo en 36 jornadas, la historia parecía cocinada hace tiempo. Y de hecho, el empate con Comunicaciones de la semana pasada sólo estiró la agonía por una fecha.

El Viola no tuvo piedad de un rival obligado a ganar. Facundo Garzino abrió la cuenta antes del cuarto de hora. Después, llegó un doblete de Pablo Oro. De poco sirvió el descuento de Alcides Miranda Moreira, salvo por el honor.

La Asociación del Fútbol Argentino garantizará que Ituzaingó mantenga sus puertas abiertas



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2) Enviá el comprobante a caituzaingoprensa@gmail.com

3) Sorteamos en vivo el martes 22/9 en YouTube pic.twitter.com/OI7UgoLDxX — Club Atlético Ituzaingó (@ItuzaingoPrensa) September 5, 2026