B Metro: Ituzaingó empató 2 a 2 ante Comunicaciones y quedó al borde del descenso en la fecha 35

El Club Atlético Ituzaingó, último de la tabla, quedó al borde del descenso este fin de semana tras haber igualado anoche 2 a 2 ante Comunicaciones, en el estadio «Carlos Sacaan», en al arranque de la fecha N°35 de la Primera B Metropolitana.

El Verde estaba prácticamente condenado, pero debía ganar para no perder la categoría este fin de semana. Ahora depende de que la Brown Adrogué (34 puntos), CADU y Flandria (35) no ganen en la fecha y quede, matemáticamente, con chances de alcanzar a alguno de esos clubes que hoy están salvo del descenso (a tres de la UAI).

Lo único positivo de la noche fueron los 200 partidos de Alcides Mirando Moreira con la camiseta que lograra dos ascenso, y la remontada ante un equipo más regular.

El equipo de Agronomía atacaba al ritmo de Valentino Quevedo, pero sin generar mucho peligro. Y cuando mejor estaban los de Diego Ayoroa (terminará la temporada), llegó el primer gol de la visita: Joaquín Ibáñez asistió con un taco exquisito a Jeremías Heidenreich e Iván Regules, en el afán de sacarle la bocha, le cometió penal. Gol del 9.

Pero poco después, el lateral derecho que había cometido la infracción, metió un centro pasado para que Despósito marque el empate transitorio antes del entretiempo. Aunque en el reinicio durmieron otra vez. Quevedo recibió por izquierda, quedó mano a mano y definió. El Verde lo volvió a luchar, hasta que el mediocampista Alan Sotelo selló la igualdad.

"Alan Sotelo"



Por el gol del jugador de Ituzaingó ante Comunicaciones. pic.twitter.com/dy3HusrmNc — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) September 11, 2026