B Metro: Ituzaingó se la bancó ante el puntero Arsenal, pero con el empate no sale del fondo

Ituzaingó y Arsenal de Sarandí empataron este martes sin goles en el estadio Carlos Alberto Sacaan, por la 11° fecha de la fase regulara de la Primera B Metropolitana. A pesar del esfuerzo en cancha por no se menos que el líder del certamen, el Verde sigue sin poder salir del último escalón de la tabla, con apenas 4 puntos, a tres del salvataje.

El equipo de Guillermo Szeszurak arrancó un poco mejor con un tiro libre de Matías Campusano y otro intento del mediocampista que se fue cerca del palo derecho del arquero Julián Lobelos.

Pero los del Viaducto respondieron con un zurdazo de Uriel La Roza, que dio en el palo derecho del arco defendido por Hugo Acevedo. Y más tarde, Damián Pérez le puso un centro en la cabeza a Matías Sosa que conectó apenas desviado.

El dueño de casa pudo abrir la cuenta con una pelota que sacó Alexis Payes en la línea. Sin embargo, Matías Lucero dilapidó el mano a mano para Arsenal, que reclamó un penal en el área del local en el descuento del partido: 0 a 0.

"Penal"



Por el reclamo de todos los jugadores de Arsenal en la última jugada del partido ante Ituzaingó. pic.twitter.com/hFFVKJ9JFt — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) April 14, 2026