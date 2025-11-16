B Metro: Midland también se quedó con el Clausura y ascendió directo a la Primera Nacional
El Club Ferrocarril Midland se consagró campeón de la Primera B Metropolitana y ascendió a la Primera Nacional de manera directa, tras adjudicarse los torneos Apertura y Clausura.
A pesar de la derrota de este sábado por 1-0 frente a Flandria, en Jáuregui, el equipo de Merlo se quedó con el T Clausura por la caída de Real Pilar ante Liniers. Y como había ganado el Apertura, será promocionado como campeón de la categoría.
Midland fue el equipo que más ganó (22 partidos) en toda la temporada. Y es el que menos perdió (6). Fue también el más goleador (51 tantos en 40 encuentros) y el menos goleado (apenas 15, un verdadero escándalo).
Uno de los grandes culpables de este presente es Agustín Orión. El ex arquero de Boca y la Selección Argentina se puso el traje de dirigente una vez que colgó los guantes: Fue presidente en el ascenso del 2023 a la B y regresó a mediados de este año para marcar otro hito.