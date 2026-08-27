B Nacional: En Salta, Morón empató sin goles ante Central Norte y quedó a 6 puntos de Ferro

En Salta, Central Norte y Deportivo Morón empataron 0-0 en un partido correspondiente a la fecha 21 del Primera Nacional. El cotejo se disputó en el estadio Padre Ernesto Martearena y, con este resultado, el equipo de Walter Otta quedó como único escolta de Ferro, puntero de la Zona A, pero a 6 unidades (con 46) al completar la fecha que debía.

El próximo domingo 30/08, a las 15.30hs. el Gallo recibirá a San Miguel en el Nuevo Francisco Urbano, en procura de los tres puntos. Por tratarse de un duelo interzonal, el club decidió poner a la venta un bono contribución obligatorio de $ 10.000.

Sodrán comprar entradas más el bono en: https://deportivomoron.global.fan/eventos. Si sos socio/a podés comprar el bono solamente sin la entrada en el sector correspondiente al que concurras.

▶️ El bono físico se puede adquirir en la Sede entre el jueves y el sábado. El domingo hasta las 13 podrá adquirirse en la ventanilla de venta de entradas.

🏷️ Venta de entradas físicas: Las entradas físicas (más el bono) podrán adquirirse el día viernes 14, de 12 a 20 hs. en la boletería del estadio. Los valores son: General $ 45.000, Jubilado $ 25.000, Menor $ 15.000, Ferrante $ 60.000, Capelli $ 60.000 (2 x 1). Recuerden que deben adjuntar el bono de $ 10.000.-

🚗 Estacionamiento: El día domingo, el estacionamiento del Club (Quintana y Santa María de Oro) se encontrará abierto en el horario de 13:30 a 18:30 hs. y el valor es de $ 10.000.- para Socios/as y $ 12.000.- para No Socios/as. El ticket de estacionamiento también se puede adquirir en el link de Globalfan publicado arriba.

🏟️ Débito Automático: Les recordamos que es muy importante que puedan asociarse al débito automático en la nueva plataforma. Para ello, ingresan a: https://deportivomoron.global.fan/account En el menú, opción “Pagos” y allí, click en “Débito automático”.

Fuente: Promiedos