B Nacional: Morón empató 0 a 0 en Villa Crespo, eliminó a Atlanta y jugará semifinales del Reducido

Deportivo Morón avanzó este sábado a semifinales del Torneo Reducido de Primera Nacional tras empatar 0 a 0 ante Atlanta, en Villa Crespo. El Gallo se impuso en el marcador global, tras el triunfo por 1 a 0 (Constantino) en el Urbano.

Obligado a ganar, el Bohemio buscó ser protagonista, pero se vio condicionado desde los ’17 del primer tiempo, por la expulsión de Guillermo Ferracutti, quien le aplicó un planchazo a Cabrera, cuando nadie podía bajar los decibeles..

Morón tuvo más la pelota en el primer tiempo y sólo sufrió alguna contra en el final. Ahora espera por el vencedor de Estudiantes (BA) y Tristán Suárez, que jugarán este domingo, para conocer al próximo rival en semifinales del Reducido.

Atlanta había sido segundo de la Zona A, mientras que el Gallo terminó 4to en la B, pero con tres unidades más (58) que su rival de hoy. La otra semi se jugará entre Estudiantes Río IV y, muy probablemente, D. Madryn, tras el escandaloso fallo que le dio el partido ganado por 3 a 0 en Jujuy (ganaba el Lobo 1-0) con bochornoso arbitraje de Comesaña.