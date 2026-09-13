B Nacional: Morón se trajo tres puntos de Córdoba y, con una manito de Almirante, alcanzó a Ferro

Con goles de Levato y Fagúndez (p), Deportivo Morón consiguió tres puntos de oro en Córdoba, ante Racing, por la fecha 29 de la Primera Nacional. Con el triunfo por 2 a 1, alcanzó a Ferro (empató en Casanova) en la cima de la Zona A.

El equipo de Walter Otta consiguió una regularidad que le permitió recuperar la punta, aún cuando sufre cada vez que está en ventaja y cerca del cierre. Lo bueno es que los goles siempre llega. A los 41 del primer tiempo, Mateo Levato venció de un derechazo al arquero local Brian Olivera, luego de una gran acción individual de Santiago Kubiszyn.

En el complemento, el “Gallito” estiró la ventaja con 72 minutos en el reloj, cuando dominaba la Academia. El colegiado Maximiliano Manduca sancionó penal tras un supuesto codazo de Gabriel Aranda en el rostro de Salvareschi. Franco Fagundez cambió el tiro desde los doce pasos por gol para poner el 2-0 en Nueva Italia.

Sobre el cierre del encuentro, Catriel Peña ganó en las alturas tomando a contrapierna a Salvá (había enviado un pelotazo al córner pero en la salida quedó mal parado), para que Toloza termine desviando una pelota salvable sobre la línea que terminó en la red.

Con los cambios agotados, Morón aguantó en el final para escalar hasta el liderazgo de la Zona A, tras el empate de Ferro, sin goles, ante Almirante. En la próximo fecha, el equipo de Otta volverá a jugar como visitante ante Los Andes.

Con esta derrota, Racing cayó al puesto 10° con 35 puntos. La Academia se ubica a cuatro unidades de la zona de Reducido.