BN: Morón consiguió un valioso triunfo sobre la hora en Bolívar, para sacar una luz en la Zona A

Deportivo Morón venció este sábado por 2-1 a Ciudad de Bolívar, para ser más puntero que nunca en su zona, tras un partido correspondiente a la fecha 18 de la Primera Nacional 2026. Los goles del Gallo fueron marcados por Toloza y González, mientras que para el local había empatado Gutiérrez en forma parcial, en el estadio Municipal Eva Perón.

El conjunto dirigido por Walter Otta asumió el protagonismo desde el inicio. Después de algunas aproximaciones sin demasiada profundidad, logró romper la paridad a los 32 minutos del primer tiempo gracias a una gran acción de Franco Fagúndez, quien asistió a Franco Toloza para que definiera cruzado y colocara la pelota junto a un palo.

Sin embargo, sobre el cierre de la etapa inicial Bolívar encontró la igualdad mediante una verdadera joya de Maximiliano Gutiérrez, que aprovechó un rebote del arquero Federico Díaz y resolvió con una espectacular chilena para establecer el 1-1.

El complemento fue mucho más parejo y mostró a un Morón obligado a trabajar el partido. Bolívar se animó a jugar más adelantado y generó algunas situaciones que pusieron a prueba al arquero visitante, mientras que el Gallo intentó sostener la iniciativa sin encontrar demasiada claridad en los metros finales.

La historia cambió a nueve minutos del final, cuando Khalil Caraballo vio la tarjeta roja en el equipo local. Con un hombre más, Morón encontró el impulso necesario para ir en busca de los tres puntos.

Y cuando el empate parecía definitivo, apareció Gastón González. A los 88 minutos, el atacante capturó una pelota dentro del área y sacó una media vuelta potente para vencer al arquero rival y desatar el festejo de todo el banco visitante.

Con este resultado, Ciudad de Bolívar suma 27 puntos, ubicándose en la cuarta posición, mientras que Morón tiene 34 unidades y estiró a cinco la ventaja sobre sus perseguidores.

"Gastón González"



Por el gol del jugador de Morón en el último minuto para darle la victoria ante Ciudad Bolívar.



✍️ Gallo Locura pic.twitter.com/2We0JB5Q0V — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 14, 2026

Fuente: Promiedos (Tabla actualizada al sábado 13-06-2026)