Copa Argentina: Banfield tuvo que esperar a los penales para vencer a Midland y pasar a 4tos

Banfield sufrió para imponerse por 4-3 en los penales ante Midland (B Nacional), tras empatar 2 a 2 en tiempo reglamentario, por los octavos de final de la Copa Argentina 2026.

En un partido jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano (Morón), el “Taladro” terminó el primer tiempo en ventaja con goles del delantero Alexander Machado, de penal, y del volante Tomás Adoryan, a los 15 y 22 minutos, mientras que el equipo de Libertad (Merlo) igualó a los tres y siete minutos de la segunda parte por medio del delantero Facundo Marín y del central Luciano Recalde.

En la definición por penales, para el equipo albiverde marcaron el delantero Federico Anselmo, el volante David Zalazar, el defensor Nicolás Meriano y el mediocampista Lautaro Gómez, mientras que el atacante Bruno Sepúlveda no pudo superar al arquero Mauro Leguiza.

Por otro lado, el arquero Facundo Sanguinetti fue el héroe de la noche al detener los disparos del volante Marcos Roseti y del delantero Rodrigo Cao, mientras que convirtieron el defensor Luciano Recalde, el volante Matías Flores y Leguiza.

Con la clasificación, el equipo de Pedro Troglio jugará los cuartos de final ante Deportivo Riestra, con fecha, horario y estadio a confirmar, en búsqueda de jugar la segunda semifinal de su historia en la copa nacional, luego de haber caído ante Talleres en la edición de 2022.

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La primera llegada del partido fue de Banfield, a los siete minutos, con un centro atrás desde la derecha del extremo Federico Medina para el delantero Matías Hernández, que desaprovechó la ventaja al controlar y cuyo remate fue bloqueado por un rival.

El “Taladro” se puso en ventaja a los 15 minutos, luego de un penal por una infracción sobre el volante Brandon Oviedo, en el que Alexander Machado cruzó un zurdazo bajo, letal, y puso el 1-0.

Tres minutos más tarde tuvo su primer acercamiento el conjunto de la zona Oeste, con un disparo lejano del atacante Facundo Marín, que sorprendió por su potencia al guardameta Facundo Sanguinetti, quien no alcanzó a poner las manos y lo detuvo con el pecho.

A los 21 minutos, luego de un desborde por izquierda y centro atrás de Machado, Tomás Adoryan se quedó con una pelota suelta afuera del área y no dudó: conectó la pelota con el empeine para rematar de primera, con un disparo violento que entró por el palo izquierdo del arquero Mauro Leguiza.

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Cuando iban 26 minutos, el volante Jesús Camaño se quedó con el rebote de un centro buscapié y, solo en medio del área, cruzó un derechazo bajo que salió ancho.

En el segundo minuto del complemento llegó Midland, con un cabezazo por el segundo palo del delantero Jeremías Perales, que se fue apenas desviado ante la falta de salida de Sanguinetti.

Sólo un minuto después, Marín volvió a intentar desde afuera del área, esta vez con un derechazo cruzado que fue efectivo y puso el 2-1.

A los cuatro minutos, quien generó peligro con el juego aéreo fue el “Taladro”, con un frentazo de Machado que buscaba el rincón izquierdo de Leguiza, quien pudo contener en dos tiempos.

Cuando apenas iban siete minutos de la segunda parte, Midland pudo recuperar el terreno perdido en la primera parte: un tiro libre del defensor Luciano Recalde se desvió en la barrera y cambió la trayectoria, para entrar por el palo derecho de Sanguinetti.

Aunque no se tradujo en jugadas de gol, el segundo tiempo del equipo de la Primera Nacional fue destacable. Erigido sobre la figura del “10”, Marcos Roseti, quien demostró una habilidad incontenible, el conjunto del ascenso le quitó totalmente la pelota al de Pedro Troglio y gozó de 30 minutos de gran fútbol.

En 35 minutos, Machado cambió de frente para la volea del volante David Zalazar, que llevaba potencia pero salió ancha por el primer palo.

En el primer minuto de descuento, un buen centro al segundo palo del lateral Santiago López García le llegó al delantero Federico Anselmo, que desvió su cabezazo desde el área chica por encima del travesaño.

Comenzada la tanda de penales llegó el momento heroico de Facundo Sanguinetti, cuya salida a préstamo a Vélez está casi consumada y pudo tener una despedida emotiva: detuvo los remates de Roseti y Cao y pudo festejar tras el gol decisivo del volante Lautaro Gómez, para irse del “Taladro” celebrando de cara a su gente, situada en una cabecera del estadio de Morón.

Agencia NA