Deportivo Morón: César Monasterio ofreció su renuncia a la CD, pero el DT dirige en Salta ante el Lobo

Tras la fea derrota ante Mitre, el domingo en el NFU, el entrenador del Deportivo Morón puso su renuncia a disposición de la comisión directiva, que no la aceptó pero ya analiza las posibilidades para el siguiente campeonato. La relevación la hizo el propio DT, anoche, en un programa partidario, donde afrontó el mal momento.

El Gallo no levanta cabeza, se hunde en la tabla y si bien no hay riesgo de descenso, la temporada está perdida. La gestión Monasterio consiguió un sólo triunfo en 8 encuentros (2 a 1 ante Estudiantes de Río Cuarto), con dos empates y cinco derrotas. Además, el equipo ganó uno de diez, si se suma el interinato anterior.

«Al ver que no se dan los resultados me puse a disposición del club y si creían que era conveniente mi salida no tenía problemas. No era lo que quería, pero sí lo que correspondía”, confió el DT al programa La Hora de Morón (Canal 7 de Flow), a propósito de los insultos y señales que cruzó con la platea, el último domingo.

Tras la palabra del ex arquero, desde el Club salieron a bajarle el tono a su posible salida. «No renunció, dijo que la CD tome la decisión que crea conveniente», aclaró una fuente. Aunque hay rumores sobre la búsqueda de un sucesor. Es cierto que no tiene sentido cortar el contrato, a poco del fin de la temporada regular. El Gallo suma 35 puntos en el Grupo B (14°), con 33 fechas, y está a 15 del Reducido a falta de 5 partidos.

Monasterio dirigirá el próximo fin de semana, ante Gimnasia y Tiro, en Salta. Y según como le vaya seguirá o no. No será la primera vez en el último año y medio que asuma un interino. Tras una frustración de quedar afuera del Reducido en la última fecha la temporada pasada, y un mal arranque en la actual, la CD echó a un campeón de la casa como Fabián Nardozza, a quien no le fue mejor en Atlético Rafaela (el último).

En mayo ocupaba el lugar transitoriamente Sergio Achával, de las inferiores. Y paradógicamente logró el único punto a favor en lo deportivo: La victoria en casa ante el ahora puntero Nueva Chicago. Christian Díaz duró apenas un par de partidos más que Gastón Coyette. En su defensa, fue de frente y le salió mal la renuncia.

Pero lo cierto es que el Gallo extraña campañas como las de Bovaglio (no quiso renovar) y Lara (a quien echaron), sin contar la del ascenso de Walter Otta, de «ciclo cumplido» en Estudiantes (BA). La puerta está abierta.