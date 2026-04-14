El Gallo cayó en San Miguel: Milo J intercambió camisetas de Morón y Liverpool, en Anfield

El trapero moronense Milo J intercambió camisetas en el estadio «Anfield» con Alexis Mac Allister, en la previa de la victoria del Liverpool (5to puesto) 2-0 ante el Fulham (13Q), el sábado pasado y por fecha N° 32 de la Premier League.

El volante de la Selección Argentina recibió artista des 19 años, que no sólo es hincha fanático sino que también sponsor de la camiseta del Gallo desde el año pasado y por segunda temporada.

«Argentina en la casa», posteó el volante surgido en Argentinos Juniors en su cuenta de Instagram, acompañado por varias fotos junto a Milo J en las instalaciones de su actual club inglés. Además, el cantante también le entregó la camiseta del Gallo a Mighty Red, la mascota de los Reds, que también es un ave.

Morón perdió la punta y viene Colón

Este mismo sábado, Morón (3Q) cayó en Los Polvorines ante San Miguel por 2 a 1, perdiendo la punta de la Zona A de la Primera Nacional a manos de Colón de Santa Fe, equipo al que recibirá el próximo sábado en el Nuevo. F Urbano.

El Trueno Verde rápidamente puso primera con el gol de cabeza de Kevin Ceceri, a los 5’ del primer tiempo. Para colmo, cuando la visita intentaba reaccionar, Tomás Ramírez vio la roja por un patadón y dejó a su equipo con diez jugadores.

Aún así, a los 2′ del complemento, tras un centro de Fagundez, David Bulacio logró empujarla al gol cayéndose al piso. Juan Lungarzo no logró controlar una pelota que ingresó al arco pidiendo permiso al arco. Ese fue el único momento de paridad en el partido. Porque, unos minutos después, Bruno Nasta volvió a poner en ventaja al local, 2 a 1.