II Juegos Parasuramericanos en Colombia: Una medalla de oro y dos de plata para la Zona Oeste

La delegación argentina que participó en los II Juegos Parasuramericanos Valledupar 2026 (Colombia), entre el 2 y el 15 de julio, completó una actuación histórica, con 19 medallas en las cuatro disciplinas en las que compitieron los deportistas que representaron a la Federación Argentina de Deportes para Ciegos (FADeC): natación, atletismo, fútbol para ciegos y goalball.

El balance final fue de cinco medallas de oro, 12 de plata y dos de bronce, consolidando una de las mejores actuaciones internacionales de la historia de la Federación. En esa delegación se destacaron cuatro deportistas de la Zona Oeste del Gran Buenos Aires:

Nadia Baez (Natación), de Morón, con un oro y dos medallas de bronces.

Antonio Rodas (Atletismo), de Isidro Casanova (La Matanza), con plata.

Gabriel Scaglione y Juan Casal (Los Murciélagos), son de Ramos Mejía, medalla de plata.

Los II Juegos Parasuramericanos constituyeron el evento del deporte adaptado más importante del continente durante 2026.

La competencia reunió en Valledupar a más de 1.066 paraatletas de América, acompañados por alrededor de 800 oficiales y jueces, que participaron en 13 disciplinas deportivas, entre ellas paraatletismo, paranatación, boccia, básquet en silla de ruedas y fútbol para ciegos. Además de definir los títulos continentales, el certamen marcó el inicio del proceso clasificatorio rumbo a los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

La delegación argentina estuvo integrada por más de 160 deportistas, que volvieron a demostrar el crecimiento y el alto nivel del deporte paralímpico nacional.

Una cosecha histórica en la natación

La mayor cantidad de medallas llegó de la mano del equipo de natación, dirigido por Edith Arraspide, que obtuvo 12 preseas: tres de oro, siete de plata y dos de bronce.

La histórica nadadora Nadia Báez revalidó sus trayectoria y consiguió tres medallas: oro en los 100 metros pecho (SB11), bronces en 200 metros medley (SM11) y 100 metros libre (S12), además de un cuarto puesto en los 100 metros espalda (S12).

Por su parte, Analuz Pellitero también tuvo una actuación sobresaliente al conquistar cinco medallas: oro en los 100 metros espalda (S12) y en los 200 metros medley (SM11), además de plata en los 100 metros pecho (SB11), y en 100 y 400 metros libre (S12).

En tanto, Manuela Herrero obtuvo tres medallas de plata en las pruebas de 100 metros pecho, 100 metros libre (S12) y 50 metros libre. A su vez, Gabriel Plaza sumó una medalla de plata en los 100 metros (especificar prueba) y alcanzó el cuarto puesto en los 200 metros medley (SM11).

El seleccionado de atletismo, conducido por Pablo Javier Álvarez, aportó cinco medallas: dos de oro y tres de plata.

Franco Pinetti obtuvo la medalla de oro en salto en largo y la de plata en los 100 metros (T13). Por su parte, Ignacio Parodi se consagró campeón en lanzamiento de bala, mientras que Antonio Rodas fue subcampeón en esa misma prueba. Además, Fernando Vázquez consiguió la medalla de plata en los 400 metros (T12).

La selección argentina de fútbol para ciegos, Los Murciélagos, dirigida por Darío Lencina, conquistó la medalla de plata tras caer por un ajustado 1-0 frente a Brasil en la final. Ese fue el único gol que recibió el conjunto argentino durante todo el torneo.

En su camino hacia la definición, Argentina derrotó a Chile (3-0), Perú (3-0) y Panamá (15-0), además de empatar sin goles frente a Brasil y Colombia en la fase de grupos.

Los Murciélagos ratificaron, una vez más, su destacado recorrido, que los convierte en una potencia mundial.

En tanto, La selección argentina masculina de goalball, Los Topos, también se quedó con la medalla de plata luego de protagonizar una vibrante final frente a Brasil, que terminó 8-6.

El equipo dirigido por Damián Pelozo cerró una campaña sobresaliente con cinco victorias y apenas dos derrotas, ambas frente al seleccionado brasileño, una de las grandes potencias mundiales de la disciplina.

En su recorrido hacia la final venció a Perú (13-4), Colombia (9-8), Venezuela (11-9) y Chile en dos oportunidades (12-2 y 10-3). El resultado ratifica el crecimiento sostenido del seleccionado, que llegaba al certamen tras alcanzar un histórico sexto puesto en el Campeonato Mundial disputado en China durante el mes de junio.