Morón recibe a Ferro: Por la prueba piloto de AFA, el puntero tendrá 3.000 hinchas en el Urbano

Este domingo 26 de julio, el Club Deportivo Morón (2do) recibirá al puntero, Ferrocarril Oeste, en el Nuevo Francisco Urbano y, por una nueva prueba piloto de la AFA, la parcialidad visitante contará con unas tres mil entradas.

Será la primera vez en más de seis años que ese estadio recibe a visitantes. Pero se da tras la derrota del Gallo en Caballito, por la suspendida fecha 4 del torneo de la Primera Nacional, donde perdió la punta de la Zona A.

La única vez que el Gallo jugó en el NFU (inaugurado en julio de 2013) con ambas parcialidades fue el 6 de septiembre de 2019, frente a Belgrano de Córdoba, por la 4ta fecha del torneo. El encuentro finalizó en tablas, 1 a 1.

Pero antes del decreto nacional que prohibió el ingreso del público visitante, en junio de 2007, el último antecedente en Morón con visitantes se remonta al 27 de marzo de ese año, cuando recibió a Comunicaciones en el viejo estadio de Brown y La Roche.

Ese partido se suspendió a los 59 minutos debido a las condiciones climáticas y se completó un mes más tarde a puertas cerradas, en cancha de El Porvenir.

En tanto que la última vez que Morón recibió a Ferro con ambas parcialidades en las tribunas fue el 9 de febrero de 2003, por la fecha 21 del torneo de la Primera B Metro, en partido que terminó sin goles.

Los ingresos al NFU estarán organizados de la siguiente manera:

🏟️ Platea Ferrante: ingreso desde Av. Hipólito Yrigoyen por B. de Irigoyen.

🏟️ Platea Capelli: por Tomás Guido hasta Pasteur y luego por Monseñor Angelelli.

🏟️ Popular local: por Monseñor Angelelli desde Av. Hipólito Yrigoyen.

🟢 Parcialidad visitante (Ferro): ingresará por Av. Santa María de Oro y Eva Perón hasta el estadio.

Además, Santa María de Oro permanecerá cortada al tránsito entre B. de Irigoyen y Monseñor Angelelli.

📆 Domingo 26/7, 15hs.

🏷️ Venta de Entradas: Ya se encuentra disponible la venta de entradas a través del sistema Global Fan y podrán hacerlo por medio de: Link: https://deportivomoron.global.fan/eventos.

🏷️ Venta de entradas físicas: Las entradas físicas podrán adquirirse el día sábado 25, de 12 a 20 hs. en la boletería del estadio. Los valores son: General $ 32.000, Jubilado $ 16.000, Menor $ 10.000, Ferrante $ 45.000, Capelli $ 40.000 (2 x 1).

🏟️ Sede: La Sede estará abierta el día sábado hasta las 17 hs. El domingo permanecerá cerrada.

🚗 Estacionamiento: El día domingo, el estacionamiento del Club (Quintana y Santa María de Oro) se encontrará abierto en el horario de 13 a 18 hs. y el valor es de $ 10.000.- para Socios/as y $ 12.000.- para No Socios/as. El ticket de estacionamiento también se puede adquirir en el link de Globalfan publicado arriba.

🏟️ Débito Automático: https://deportivomoron.global.fan/account

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