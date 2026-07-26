Morón volvió a sacar chapa de candidato: Goleó 4-0 a Ferro, para achicar diferencias con el líder

En el Nuevo Francisco Urbano y con público visitante por primera vez en siete años (otra prueba piloto de la AFA que no tuvo reciprocidad el mes pasado, durante la primera rueda), Deportivo Morón se vengó este domingo de la derrota en Caballito y goleó 4 a 0 al puntero de la Zona A, Ferrocarril Oeste, por la fecha N° 22 de la Primera Nacional.

El Verde lidera con 43 puntos y el Gallo lo sigue con 38, con un partido menos por la postergada fecha 21 ante Central Norte de Salta, que se debía jugar el lunes pasado, día en el que regresó al país la Selección subcampeona del Mundo.

Luego de un comienzo parejo, el equipo de Walter Otta abrió el marcador gracias a una serie de errores de la defensa visitante que terminó en un insólito gol en contra de Leandro Peña Biafore.

El segundo tanto del Gallo llegó a los ’31 del primer tiempo. Tras una muy buena jugada de Franco Fagundez, Mateo Levato llegó por el centro del área para empujarla y poner el 2-0.

Ya en el complemento, Morón arrancó con todo. Contreras no pudo conectar cuando parecía que llegaba el tercero antes del minuto de juego. Aunque poco después Esquivel lo definió. A los 22, Toloza puso cifras definitivas de cabeza, poco después de que Ferro que queda con nueve jugadores, por las expulsiones de Canto (’50) y Castellani (’61).