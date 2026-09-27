28/09/2026

Otra derrota que duele y final con escándalo, en Lomas: Morón cayó sobre la hora 2 a 1 ante Los Andes

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Los Andes se quedó con un triunfo agónico por 2-1 ante Deportivo Morón y selló su clasificación al Reducido, por la fecha 31 de la Primera Nacional. Tras el segundo tanto, hubo cargadas desde el banco local y el entrenador de arqueros del Gallo, Luis Martínez, agredió físicamente a un auxiliar del equipo de Lomas, por lo que le mostraron la roja.

La visita se había puesto en ventaja con el penal convertido por Franco Fagundez a los 33 minutos del primer tiempo. Pero Asenjo igualó por la misma vía una hora más tarde y Tisera lo dio vuelta a los ’92 gracias a un grosero error del fondo. Ante el festejo local, empezó una pelea entre ayudantes de campo que habría continuado camino a los vestuarios.

Con este resultado, Los Andes suma 40 puntos, ubicándose en la 9° posición del Grupo A. Mientras que Morón sigue como escolta de Ferro, pero ahora junto a Godoy Cruz, ambos con 55 unidades y a seis de ferro.

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