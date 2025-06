Padua: Despidieron los restos del juvenil de San Telmo que murió durante una operación de rodilla

La justicia inició una investigación caratulada en principio como «homicidio culposo» por la muerte del joven futbolista de la reserva de San Telmo, Camilo Nuin, quien falleció durante una artroscopia a la que fue sometido esta semana.

El objetivo de los forenses es establecer si hubo un «nexo causal» entre la intervención y la muerte del chico, habida cuenta que se trata de una operación que generalmente no conlleva un riesgo extremo para el paciente. De todas maneras, es posible que haya habido algún problema en la administración de la anestesia, como una de las posibles causas de muerte.

Además, los padres de Camilo declararon hoy ante Carlos Pérsico, a cargo de la Fiscalía Número 10 de Lomas de Zamora, a quien le pidieron incorporar un perito de parte para que intervenga en la autopsia. En ese sentido, ya se pidió la historia clínica para saber si el adolescente tenía alguna condición previa que haya incidido en el desenlace fatal.

En tanto, familiares y amigos del jugador participaban esta noche del velorio en una sala ubicada en San Antonio de Padua (Merlo), de donde era oriundo.

El futbolista -de 18 años- falleció este miércoles cuando era sometido a una intervención quirúrgica en los meniscos y ligamentos cruzados en una clínica de Adrogué, en el sur del conurbano.

El padre de Nuin denunció presunta mala praxis en el procedimiento médico: “Era una cirugía programada. Vinimos acá, nos despertamos lo más bien, hablamos de los partidos del Mundial de Clubes y nos vinimos riendo en el auto”.

Luego detalló que Camilo entró al quirófano “y a la hora y pico me dicen que se complicó, que lo están reanimando. No entendía nada. Automáticamente sale otro de adentro y me dice que se murió. Entré en un aturdimiento, vi a la mamá en el piso”.

Con respecto a la explicación que le dieron los médicos, el padre del joven relató: “El cirujano nos dijo que cuando estaba sacando el segundo injerto le dijeron que parara porque entró en paro. Él no entendía por qué. Se rumorea que fue un error del anestesista o de la aplicación de la anestesia. No lo puedo certificar hasta después de la autopsia”.