Pese al golazo de Sanguinetti, Morón perdió un partido insólito ante el casi descendido Talleres

Deportivo Morón se quedó con las manos vacías en Remedio de Escalada. El Gallo perdió 2 a 1 sobre la hora ante un Talleres que pelea por no descender, pero que tras hilar su segunda victoria al hilo recortó puntos con Almirante y Colón.

El equipo de Walter Otta, que necesitaba ganar para quedar a tiro de los líderes (debe la fecha con Gimnasia de Mendoza), se puso en ventaja a los ’32 del PT, con un golazo de Fabricio Sanguinetti, a la salida de un tiro libre (indirecto).

Sin embargo, lo que parecía seguro se esfumó en el ST. Camilo Viganoni (a los 4′) y Leonel Barrios (47′ ST) lo dieron vuelta. El segundo con más complicidad defensiva que el primero, ya que todos quedaron mal parados tras un centro desesperado desde la derecha.

Con estos tres puntos, Talleres (17°) llegó a 17 puntos; mientras que Morón (5°) tiene 46. El sábado 23 recibe a Chicago.