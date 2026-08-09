Primera Nacional: Deportivo Morón goleó 4 por 1 a Acassuso, con un Fagúndez intratable

Deportivo Morón goleó 4 a 1 a Acassuso, este domingo en el estadio Nuevo Francisco Urbano, en un partido correspondiente a la fecha 24 de la Primera Nacional 2026. Con este resultado, el Gallo se mantiene como escolta de Ferrocarril Oeste, pero a cinco puntos, producto del triunfo del líder de la Zona A ante Los Andes (2 a 1 en el Sur).

Morón se recuperó del traspié en el Chaco, que no le permitió recuperar terreno en la tabla, con Fagundez como figura, con dos goles y una asistencia. En una ráfaga, el 7 bravo bajó una pelota por izquierda, ganó la posición en el área y sacudió de zurda, cruzado al segundo palo. Golazo. Pero un rato más tarde, sirvió a Iñiguez a la salida de un córner, para que el lateral define fuerte arriba desde el borde del área chica. Era hasta ese momento un sólido triunfo.

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"Franco Fagúndez"



Por el gol del jugador de Morón ante Acassuso. pic.twitter.com/mrtD6ekDYf — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 9, 2026

La sorpresa fue que Acassuso, en pelotazo flotado, dejó mano a mano a Rodríguez con Salvareschi, que lo cruzó pero no lo pudo desestabilizar lo suficiente. Definió cruzado de derecha y descontar para la visita. Sin embargo, un minuto más tarde, Olivares habilitó a Fagundez para que defina suave al primer palo, ante la salida desesperada de Monllor.

El segundo tiempo transcurrió sin grandes sobresaltos, hasta que un penal contra Toloza casi debajo de los tres palos fue cambiado por gol por el mismo enganche, que quince minutos antes había ingresado por Bittolo. Y 4 a 1 final.

Con este resultado, Morón suma 41 puntos, mientras que Acassuso, con 21 unidades, cayó a la 18 posición en la tabla.

🐓 Franco Toloza, autor del 4to gol de #Moron habló con el Ax3.



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