22/06/2026

Primera Nacional: Ferro venció 1 a 0 al Deportivo Morón y lo alcanzó en lo más alto de la Zona

HLXIgBUXcAAtoP3

Con gol de Lautaro Parisi a los ’37 del ST, Ferrocarril Oeste venció éste domingo por 1-0 al Deportivo Morón, en Caballito, en uno de los partidos pendientes de la fecha N°4 (de 18 jugadas en la temporada) de la Primera B Nacional.

En un partido parejo, el delantero definió de cabeza por sobre la salida del arquero Julio C. Salvá, para estirar la paternidad sobre el Gallito, que venía de una gran racha.

Con este resultado, Ferro suma 34 puntos, los mismos que Morón, que está puntero por diferencia de gol. La próxima fecha, el equipo de Walter Otta visitará a Defensores de Belgrano (12°). Será el tercero seguido como visitante.

Más historias

moron

BN: Morón consiguió un valioso triunfo sobre la hora en Bolívar, para sacar una luz en la Zona A

HKPVYP0XoAErJVV

Al Gallo le alcanzó con un golazo de Olivares para desatar una fiesta en el clásico ante Almirante

HKFy1WWWwAAFCyc

Superó 2-0 a Real Pilar: Con un homenaje al Indio, Ituzaingó logró su primer triunfo del año