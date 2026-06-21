Primera Nacional: Ferro venció 1 a 0 al Deportivo Morón y lo alcanzó en lo más alto de la Zona

Con gol de Lautaro Parisi a los ’37 del ST, Ferrocarril Oeste venció éste domingo por 1-0 al Deportivo Morón, en Caballito, en uno de los partidos pendientes de la fecha N°4 (de 18 jugadas en la temporada) de la Primera B Nacional.

En un partido parejo, el delantero definió de cabeza por sobre la salida del arquero Julio C. Salvá, para estirar la paternidad sobre el Gallito, que venía de una gran racha.

Con este resultado, Ferro suma 34 puntos, los mismos que Morón, que está puntero por diferencia de gol. La próxima fecha, el equipo de Walter Otta visitará a Defensores de Belgrano (12°). Será el tercero seguido como visitante.

"Lautaro Parisi"



Por el golazo del jugador de Ferro ante Morón. pic.twitter.com/gCJCrs3T5G — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 21, 2026