Primera Nacional: Gracias a un error del fondo, All Boys cortó su sequía y dejó a Morón sin punta

Un error en el fondo del Gallo, a la salida de un córner, cambió el resultado del partido, del ambiente y de la punta. Con un gol de Santiago Aspa a los ’45 del segundo tiempo, All Boys cambió insultos por festejos al vencer 1 a 0 a Deportivo Morón, que ahora quedó como escolta de Colón en la Zona A, en el cierre de la fecha 14° de la Primera Nacional.

Tras ocho partidos sin triunfos y en zona de riesgo de descenso, el Albo recibía anoche a un Gallo que defendía el liderazgo. En el primer tiempo el local tuvo la más clara pero el vuelo de Salvá evitó el gol. La gente gritaba contra sus jugadores. Todo cambió al final del encuentro, cuando Esquivel perdió la pelota en el área en vez de despegar el peligro.

El equipo de Walter Otta jugaba con diez desde los ’77 por la expulsión de Franco Vázquez. «Para ascender y pelear el campeonato el equipo tiene que ser maduro. Hay errores que no puede cometer», declaró el DT tras el partido.

Con este resultado, Morón se mantiene en 22 puntos, sin poder alcanzar a Colón, que se encuentra al frente de su zona con 23 unidades. Por su parte, All Boys suma 14 puntos, lo que le permite respirar un poco en la parte baja de la tabla.

Para la próxima jornada, Deportivo Morón se enfrentará a Estudiantes de Buenos Aires, All Boys visitará a Godoy Cruz, Defensores de Belgrano jugará de visitante contra Acassuso, y Chaco For Ever recibirá a Deportivo Madryn.

"Santiago Apa"



Por el gol del jugador de All Boys que hizo explotar al estadio tras un error en la salida de Morón. pic.twitter.com/8fDOCaUFHe — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 19, 2026

"Julio Salvá"



Por la increíble atajada del arquero de Morón ante All Boys que salvó la pelota sobre la linea. pic.twitter.com/blrS7Zfn8f — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 19, 2026