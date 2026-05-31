Primera Nacional: Morón le ganó con autoridad a Mitre, por 3 a 1, y es el único puntero de la Zona A

Con la autoridad que le falta mostrar de visitante, Deportivo Morón se impuso este domingo por 3 a 1 ante Mitre, en Santiago Del Estero, para convertirse nuevamente en único puntero de la Zona A, por la 16° fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Otta tuvo algunos desajustes defensivo ya conocidos, y sufrió con los pelotazos. Tuvo suerte de mantener el cero en el arco durante el primer tiempo, tras un tiro en el poste y un remate por encima del travesaño de Salvá.

Aunque con el correr de los minutos dominó las acciones para sacar dos de ventaja antes del descanso, con un golazo de Toloza (’29) y una estocada de Contreras (’40) que anticipó al marcador y dejó en ridículo al arquero Ledesma.

En el arranque del ST, Mitre descontó con el penal convertido por Rosales, pero el Gallo no se quedó atrás y consiguió la tranquilidad a ‘los ’35 con el segundo tanto de Fagundez.

Con este resultado, el Gallo llegó a las 28 unidades, con dos de ventaja sobre C. Bolívar. La próxima recibe a Alte Brown.

"Franco Fagúndez"



Por el gol del jugador de Morón ante Mitre de Santiago del Estero. pic.twitter.com/EaGJMfhdq3 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) May 31, 2026