Primera Nacional: Morón le hizo precio a un Estudiantes diezmado y recuperó la punta de la Zona A

Con goles de Fagundez (a los ’31) y de Gastón González (’92) en el descuento, Deportivo Morón venció este domingo por 2 a 0 a Estudiantes de Caseros, en el Nuevo Francisco Urbano y por la 15° fecha de la Primera Nacional.

El Pincha jugó todo el segundo tiempo con 10 hombres, por las expulsiones de Jorge Benítez y Enzo Acosta (ambos por doble amarilla) sobre el final del PT. Pero, insólitamente, estuvo cerca del empate sobre la hora, hasta que en una contra el Gallo lo liquidó.

Con este resultado, el equipo de Walter Otta recuperó el primer puesto de la Zona A, que ahora comparte con Ciudad Bolivar, ambos con 25 unidades en 14 partidos. La próxima fecha Morón será visitante de Mitre de Sgo del Estero.