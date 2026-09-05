Primera Nacional: Morón se llevó un triunfazo de Santa Fe y quedó a dos puntos del líder de su Zona

Morón protagonizó uno de los resultados más destacados de este sábado por la fecha 28 de la Primera Nacional 2026. El Gallito venció por 2 a 1 a Colón, en Santa Fe, y achicó a dos puntos la diferencia con el líder de la Zona A.

El conjunto de Walter Otta había sacado una ventaja clave en el final del primer tiempo, con el cabezazo de Levato a los ’40 y la definición de Berterame a los ’46.

Parecía algo definitivo, pero Colón fue por el descuento y los consiguió con un centro cruzado desde la derecha que conectó, en offside, Alan Bonansea. Unos minutos después contó con otra oportunidad para el empate, que atajó Salvá. Y el ingresado Esquivel lo tuvo de contra por la izquierda, pero su tiro se fue cruzado y lejos por el 2do palo.

Con este triunfo, Morón llegó a las 52 unidades y se convirtió en el único escolta de Ferro, que suma 54. El conjunto de Caballito había empatado el viernes por la noche 0-0 ante Mitre.

En otro encuentro de la jornada, Chacarita, complicado en la lucha por evitar el descenso, perdió 1-0 frente a Atlanta.

Por la Zona B, Tristán Suárez derrotó 2-0 a San Martín de Tucumán y se consolidó como líder con 51 puntos. Sus principales perseguidores son Temperley y Gimnasia de Jujuy, ambos con 46.

La fecha continuará este domingo con diez partidos. Desde las 15 jugarán Agropecuario-Atlético de Rafaela y San Miguel-Godoy Cruz. A las 15.30 se enfrentarán Almagro-Gimnasia de Jujuy y San Martín de San Juan-Midland.

A partir de las 16 será el turno de Temperley-Colegiales, Chaco For Ever-Estudiantes de Caseros, Deportivo Madryn-Ciudad Bolívar y Deportivo Maipú-Patronato. Desde las 17 jugarán Central Norte-Almirante Brown y Güemes-Gimnasia y Tiro de Salta.