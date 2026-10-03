Primera Nacional: Morón sufrió de más, pero festejó ante All Boys y achicó distancias con Ferro

Deportivo Morón consiguió un merecido, pero angustiante triunfo ante All Boys, para seguir prendido en la lucha por el campeonato, por la 32° fecha de la Primera Nacional. Fue 2 a 1, con goles de Levato y Toloza, quien cumplió con la inexpugnable «ley del ex» y desató la fiesta total en el Nuevo Francisco Urbano, sobre el cierre del partido.

El conjunto de Walter Otta fue muy superior a su rival pero falló de varias definiciones. De todas maneras se fue al descanso con una exigua ventaja. A los 29 minutos del primer tiempo, un buscapié de Franco Fagúndez encontró a Mateo Levato por el segundo palo. El delantero se barrió y empujó la pelota hacia la red, ante el fallido cierre de Coronel.

El segundo se hizo esperar. El travesaño y la fortuna parecía esquiva para el Gallo, que no podía creer como Matías Nouet se anticipaba a Emanuel Iñiguez y en el corazón del área chica establecía el empate, a los ’34 del segundo tiempo.

Pero Morón fue para adelante y lo ganó en una pelota parada con los del banco. Centro desde la derecha de Gastón González para que Toloza se arroje de palomita y ubique la pelota justo entre el primer palo y el arquero. Golazo y explosión en el Urbano, para volver a achicar distancias con Ferro, tras dos derrotas increíbles, y a sólo cuatro fechas del final de la fase regular. Los líderes de la Zonas A y B jugarán la final por el ascenso directo a la Liga Profesional.

La próxima, el Gallo visita a Estudiantes, en Caseros; y Ferro (cayó ante Madryn en Caballito) a Central Norte, en Santiago.