Primera Nacional: Morón tropezó en Chaco y no pudo aprovechar la caída de Ferro para descontar

Deportivo Morón este domingo en Resistencia ante Chaco For Ever por 2 a 0 y no pudo descontarle puntos al líder de la Zona A, Ferrocarril Oeste, que ayer había caído como local ante Godoy Cruz. Matías «Mono» Romero (12ST) y Mateo Díaz Chaves (37ST) marcaron los goles.

Tras la goleada al puntero en la fecha pasada (quedó como escolta, a cinco unidades), el equipo de Walter Otta volvió a fallar de visitante y ante un rival más débil. Si bien en el penal hubo una mano más que dudosa e invasión de área en el rebote que dio el arquero, y después un probable offside, el local fue el equipo que más buscó el triunfo.

Esto le permitió a For Ever quedar penúltimo en la tabla junto a Central Norte de Salta, que precisamente debe su partido ante el Gallo (suspendido por AFA ante el regreso de la Selección subcampeona del Mundo, el lunes 20 de julio).

Si hoy terminara el torneo, ambos equipos del interior debería jugar un partido desempate (en terreno neutral) para determinar qué equipo sostiene la categoría, ya que no se tiene en cuenta la diferencia de goles para ese tipo de desempates.

Chaco también tiene pendiente su encuentro de la 21ª fecha (local ante San Miguel) que se disputaría el miércoles 26 de agosto.