Primera Nacional: Morón venció 2-0 a Almagro y se mantiene como único escolta en la Zona A

Deportivo Morón venció éste sábado por 2 a 0 a Almagro, en un partido correspondiente a la fecha 25 de la Primera Nacional 2026.

El duelo se resolvió rápido en el Nuevo Francisco Urbano. Iñiguez a los ‘7 y Levato a los ’16 del primer tiempo, le dieron una ventaja al equipo de Walter Otta, que esta vez duró hasta el final del encuentro, para no perderle pisada al puntero de la Zona A, Ferrocarril Oeste, que venció 3 a 1 a Atlanta y sigue a cinco puntos arriba, con un partido más.

Con este resultado, el Gallo suma 44 puntos, ubicándose en la segunda posición del grupo, mientras que Almagro tiene 30 unidades, en la 11° posición en la tabla. En la próxima fecha, Morón será visitante de San Telmo (15° en Zona)