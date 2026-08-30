Primera Nacional: Morón venció 2-1 a San Miguel y quedó a 4 unidades del líder de la Zona A

Deportivo Morón venció este domingo por 2-1 a San Miguel, en un partido jugado en el estadio Nuevo Francisco Urbano, correspondiente a la fecha 27 de la Primera Nacional 2026. Las emociones llegaron recién en la segunda etapa: Rentería (en contra) había puesto en ventaja al equipo de Walter Otta a los ’58 , pero Desábato empató a los ’66.

A 15 minutos del final, Joaquien Zappacosta (ingresó a los ’68 por Levato) le pudo entrar de lleno una pelota que llegó desde el córner de la izquierda para clavar el 2 a 1 definitivo.

Con este resultado, Morón suma 49 puntos, ubicándose como único escolta a cuatro unidades del líder de la Zona A, Ferro, que hoy apenas empató (2-2) en Caseros ante el Pincha, mientras que San Miguel tiene 29 unidades (14° en la tabla), y ahora está a tres del descenso.

"Joaquín Zappacosta"



Por el gol del jugador de Morón ante San Miguel que hizo explotar el estadio. pic.twitter.com/uj1Ox5ViF8 — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) August 30, 2026