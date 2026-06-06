Superó 2-0 a Real Pilar: Con un homenaje al Indio, Ituzaingó logró su primer triunfo del año
Con los tantos de Alcides Miranda Moreira y Segundo Glas, en el último cuarto de hora, el Club Atlético Ituzaingó alcanzó su primer triunfo del año, al superar 2 a 0 a Real Pilar, en el partido que abrió la 19° fecha de la Primera B Metro.
La visita, que marcha 9no en la tabla general, tuvo la primera acción de riesgo a favor. Sin embargo, se quedó diezmado a los 36’ del PT, cuando Facundo Cardozo vio la roja y dejó al Monarca con un hombre menos. Ituzaingó aprovechó el envión para emparejar las acciones.
En el segundo tiempo, Ituzaingó volvió a dejar en claro por qué está último y lejos por ahora de mantener la categoría. Pero la tranquilidad llegó a los ’77 cuando Juan Manuel Fernández asistió a Alcides Miranda Moreira para anotar el 1-0 parcial.
Entonces, Pilar se descontroló y en pocos minutos quedó con ocho jugadores, por las expulsiones de Mathías Crocco y David Achucarro. En el descuento, Segundo Gras liquidó la historia, para que el Verde por fín pueda celebrar.