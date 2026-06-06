Superó 2-0 a Real Pilar: Con un homenaje al Indio, Ituzaingó logró su primer triunfo del año

Con los tantos de Alcides Miranda Moreira y Segundo Glas, en el último cuarto de hora, el Club Atlético Ituzaingó alcanzó su primer triunfo del año, al superar 2 a 0 a Real Pilar, en el partido que abrió la 19° fecha de la Primera B Metro.

La visita, que marcha 9no en la tabla general, tuvo la primera acción de riesgo a favor. Sin embargo, se quedó diezmado a los 36’ del PT, cuando Facundo Cardozo vio la roja y dejó al Monarca con un hombre menos. Ituzaingó aprovechó el envión para emparejar las acciones.

En el segundo tiempo, Ituzaingó volvió a dejar en claro por qué está último y lejos por ahora de mantener la categoría. Pero la tranquilidad llegó a los ’77 cuando Juan Manuel Fernández asistió a Alcides Miranda Moreira para anotar el 1-0 parcial.

Entonces, Pilar se descontroló y en pocos minutos quedó con ocho jugadores, por las expulsiones de Mathías Crocco y David Achucarro. En el descuento, Segundo Gras liquidó la historia, para que el Verde por fín pueda celebrar.

"Segundo Gras"



Por el golazo del jugador de Ituzaingó ante Real Pilar. pic.twitter.com/DQJIDMfKNK — Porque Tendencia Ascenso (@Porquettargasce) June 5, 2026