Venció a La Hache: Natividad-La Dolfina se consagró bicampeón, en el Abierto de Hurlingham

La Natividad La Dolfina le ganó por 18-14 a La Hache Polo Team y se consagró campeón del Abierto de Hurlingham 2026, el título del primer torneo de la Triple Corona.

La progresión del marcador (1-1, 3-2, 6-3, 9-3, 11-7, 15-9, 17-12 y 18-14) deja en claro que el ganador no tardó sacar diferencia y fue ampliando la diferencia con el correr de los chukkers.

De esta manera, el equipo de los Cambiaso y Castagnola conquistó su cuarto certamen consecutivo y el segundo seguido en Hurlingham.

Por otra parte, Adolfo Cambiaso (h) alcanzó su 17° festejo en el Abierto de Hurlingham y acrecentó su ventaja como máximo ganador del torneo.

El conjunto de Camilo Castagnola, Adolfo Cambiaso, Poroto Cambiaso y Bartolomé Castagnola, que venía de superar por 22-10 a Las Monjitas en semifinales, mantuvo su invicto en Triple Corona ante La Hache Polo Team, verdugo de Ellerstina Indios Chapaleufú al que derrotó por 13-12.

Hilario Ulloa resultó el goleador de la gran definición (7 goles), seguido por Camilo Castagnola y Adolfo Cambiaso (h) (6 goles).

«Sabíamos que veníamos a jugar contra un equipo que traía mucha intensidad y estaba jugando un disparate al polo. Fue un partido muy tenso porque el otro equipo estaba muy bravo. En un momento nos fuimos por un par de goles y lo pudimos mantener. Tuvimos algunos errores de taqueo y hay que seguir trabajando. Pero creo que estamos jugando más como equipo», analizó Lolo Castagnola, papá de Jeta y Barto y pieza indispensable del campeón.

«Queríamos ganar e intentar jugar bien. Y creo que hicimos un buen partido. Hubo algún foul de más -alguno que en cancha no me pareció, sensación mía- y ellos hicieron muchos goles de penal, así que algo habrá que ajustar ahí. Pero jugamos un partido muy correcto. Siempre estuvimos arriba. Y estamos contentos de ganar Hurlingham, que para mí es muy importante», comentó Adolfito, máximo ganador histórico del certamen con 17 títulos.

Y agregó: «Este es un momento muy lindo de mi carrera. Que ellos quieran jugar conmigo me da la oportunidad de ganar títulos y estar en finales. Tengo claro que si no jugara con ellos, no estaría donde estoy hoy, pero siento que aporto mi granito de arena. Creo que hoy tuve un buen partido. Y ganar otro título de Triple Corona es increíble».

El conjunto de Cañuelas es gran candidato a repetir el triple festejo del año pasado, más después del festejo de ayer. Aunque Cambiaso padre no se quiere apurar. «No podemos decir vamos a ganar todo. Vamos partido a partido. Tenemos que ser inteligentes, pensar qué vamos a hacer y saber que por ahí habrá momentos de que habrá que cuidar los caballos si queremos llegar al objetivo final que es ganar Palermo», analizó.