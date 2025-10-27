Detenidos por ir a votar: Cayó en Moreno un prófugo acusado de estafas con «el cuento del tío»

Diecisiete personas fueron detenidas en los partidos de Trenque Lauquen, Moreno, La Plata, San Nicolás, Tristán Suárez (Ezeiza), Florencio Varela, La Matanza y ciudades del interior, en el marco de las elecciones legislativas 2025, acusados de hurto, violencia de género y abuso sexual. Las capturas se lograron tras intensos procedimientos en los lugares de votación.

El primero de los casos ocurrió cuando personal de la DDI Trenque Lauquen, que se encontraba realizando tareas de búsqueda de un prófugo por una causa de hurto, logró detener a Martín Alejandro Heim, de 55 años, sobre quien pesaba una orden de detención vigente.

Los investigadores contaban con información de que el encausado se presentaría a votar en la Escuela N°3 de calle Di Gerónimo 650, motivo por el cual, tras un discreto operativo de vigilancia, “fue interceptado y aprehendido al salir del establecimiento, en la intersección de Caseros y Ferrington”.

En la Escuela N° 7 “Dolores Lavalle de Lavalle de Morón, un hombre imputado por abuso sexual agravado con acceso carnal contra una menor de edad, en 2004, fue detenido e incomunicado y será indagado en las próximas horas.

Otro de los casos sucedió cuando personal de la DDI La Matanza llevó adelante un operativo de vigilancia para capturar a un hombre prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante, en una causa instruida por la UFI N°1 de Violencia de Género.

Las autoridades fueron alertadas de que el imputado se presentaría a votar en la Escuela Primaria N°209 de calle Gamarra 8510, en Virrey del Pino, por lo que los agentes realizaron un procedimiento cerrojo.

“Al momento en que el sujeto salió del establecimiento luego de emitir su voto, fue interceptado y detenido sin resistencia”, sumaron. El detenido, de 35 años, quedó a disposición del Juzgado de Garantías N°6 del Departamento Judicial La Matanza.

Más tarde, personal de la misma DDI, efectuó la detención de un prófugo por abuso sexual gravemente ultrajante agravado, causa que también tramita la UFI N°1 de Violencia de Género. “El personal actuante contaba con información de que el imputado se presentaría a emitir su voto en la Escuela Primaria N°43, ubicada en calle San Pedro 502, La Tablada”, señalaron.

Por último, agentes del Gabinete Técnico Operativo (GTO) de la Comisaría 9na. de La Plata efectivizaron la detención de un imputado por violencia de género, sobre quien pesaba orden judicial vigente en el marco de la IPP 51905/25.

“Contando con información precisa sobre el establecimiento donde debía votar, el personal policial implementó un operativo de vigilancia en las inmediaciones del Colegio Obispo Anunciado Serafín, ubicado en calle 67 entre 116 y 117”, contaron.

Una vez que el sujeto emitió su voto, fue interceptado y reducido sin incidentes, quedando inmediatamente detenido. La Fiscalía interviniente dispuso su comparecencia a primera audiencia para el día siguiente.

Asimismo, personal de la comisaría La Plata 13 arribó a la Escuela de Educación Primaria número 81, ubicada en calle 11 entre 490 y 491, donde luego de que emitiera el sufragio, procedió a la detencion de Leandro Xavier Ferrarazzo (36 años), quien posee captura por el delito de Incendio del pasado 26 de septiembre expedida por el Juzgado de Garantías 3 La Plata.

En San Nicolás,efectivos de la DDI detuvieron a Luis Alberto Fraga (37 años), quien registraba orden de captura en el marco de una causa por “Abuso Sexual”, con intervención de la UFI número 12, a cargo de María Belén Baños, del Departamento Judicial San Nicolás.

El procedimiento se llevó a cabo luego de tareas de inteligencia que permitieron establecer que el imputado se presentaría a votar en la Escuela de Educación Secundaria número 10, ubicada sobre Avenida Central 1825.

Allí, tras una discreta vigilancia, los agentes aguardaron el momento en que Fraga emitió su voto y, al salir del establecimiento, efectivizaron su detención.

En otro orden, personal de la DDI Quilmes llevó a cabo la detención de L. D. O. (44 años), alias “El Jugador”, quien se encontraba prófugo en el marco de la causa N° 27099/22, con intervención del Juzgado de Garantías a cargo de la doctora González Paquet, del Departamento Judicial Quilmes.

Las tareas de investigación permitieron establecer que el imputado se presentaría a votar en la Escuela N° 14, ubicada en calle Grecia 461 de Florencio Varela.

Tras un operativo de vigilancia encubierta y con la colaboración de personal de la Prefectura Naval Argentina, los efectivos aguardaron el momento en que Obregón emitió su voto y, al salir del establecimiento, procedieron a su detención.

En Moreno, un hombre fue detenido este domingo al mediodía acusado de estafas en la Ciudad de Buenos Aires bajo la modalidad del “cuento del tío”.

El procedimiento se llevó a cabo en la Escuela de Educación Especial N°501, ubicada en la calle Tucumán al 200, donde el sospechoso fue detenido al retirarse del establecimiento tras emitir su voto.

Esta captura se logró luego de que las autoridades de su mesa hayan alertado a los efectivos de la presencia de un prófugo, lo que activó el operativo correspondiente.

“El hombre quedó a disposición del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N°20, a cargo del Dr. Bebebino y fue trasladado para las actuaciones judiciales correspondientes”, detallaron.

El otro caso se produjo en la localidad bonaerense de Tristán Suárez, partido de Ezeiza, donde fue arrestado un hombre de 60 años imputado en una causa por producción y comercialización de material de menores de edad con fines sexuales.

La detención se llevó a cabo en la Escuela número 2, ubicada en Canale 480, tras una serie de tareas investigativas realizadas durante octubre que permitieron localizarlo. Interviene el Juzgado de Garantías número 7 de Ezeiza, a cargo de Horacio Héctor Hryb.

