Luján: Marcha para reclamar la detención del policía alcoholizado que mató a una mujer sobre la R6

Una marcha se realiza hoy para reclamar la detención del policía Gastón Maximiliano Montepeloso acusado de conducir alcoholizado y chocar a gran velocidad el auto en el que viajaba Vanesa Escalante, quien falleció producto del siniestro en Open Door, Pilar.

El hecho sucedió el pasado sábado, cerca de las 18, cuando la luz del día devolvía una visión óptima sobre la Ruta 6, a la altura del Polo Club La Cañada, en sentido Luján-Cañuelas. El siniestro fue protagonizado por un H-Civic conducido por un corredor ilegal y un CH-Prisma en el que viajaba la familia.

Según fuentes policiales y judiciales, la investigación está centrada en una hipótesis central: el Honda estaba corriendo una picada con un Audi que, ni bien se produjo el impacto, desapareció de la escena. Ese rodado está siendo buscado con seguimiento de cámaras de seguridad.

El Civic era conducido por Gastón Maximiliano Montepeloso, quien resultó herido en el choque y fue trasladado al Hospital Zonal de Luján. Junto a él viajaba una joven, que también resultó herida. Ambos están fuera de peligro y a la espera de ser indagados: el chofer como imputado y la mujer como testigo.

A raíz de la colisión murió en el acto Vanesa Yanina Escalante (36), y resultaron heridos su esposo, Marcelo Cayetano Emmi (35), y la hija de ambos, de 13 años. Los dos fueron asistidos por Bomberos del distrito y trasladados en medio de una profunda conmoción.

Según lo informado por un medio local, al conductor del Civic se le practicó el test de alcoholemia, que arrojó resultado positivo: 0,48 gramos de alcohol por litro de sangre.

Montepeloso se encuentra acusado del delito de homicidio culposo agravado por la conducción imprudente y negligente de un vehículo automotor y lesiones culposas.

Para que el juez no cambie de opinión respecto a su excarcelación, el acusado debe fijar domicilio, el que no podrá cambiar sin previa comunicación; comprometerse a comparecer a cualquier llamado o citación con motivo del trámite del proceso; entregar en la Comisaría donde se encuentra alojado su licencia de conducir, la que será remitida a este Juzgado; y asumir la obligación de abstenerse de mantener cualquier clase de contacto –por sí o por interpósita persona- con quien aparecen como víctimas, sus familias y los testigos de cargo del proceso.