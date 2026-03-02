PrimeraNacional 2-0 a Central Norte (S): Morón lo resolvió en el ST con un golazo y un penalazo

En el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón venció este domingo por 2 a 0 a Central Norte (Salta), en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional. Los goles del equipo de Walter Otta fueron marcados por Kubiszyn (un golazo de derecha al ángulo) y Olivares (de penal, tras una clara falta a Bulacio) en el segundo tiempo.

Tras la clasificación a 16vos de Final de la Copa Argentina, el Gallo alcanzó su primer triunfo en el certamen y acumula cinco puntos, ubicándose en la tercera posición de la Zona A, mientras que Central Norte Salta tiene una unidad.

Los goles de hoy 😎🤳 pic.twitter.com/srrb9o1lQ6 — Club Deportivo Morón 🐓 (@depmoronoficial) March 1, 2026

Zona A

# Equipos PTS J Gol +/- G E P Últimas 1 Acassuso 9 3 8:2 6 3 0 0 VVV 2 San Miguel 7 3 4:1 3 2 1 0 VEV 3 Ferro 5 3 4:2 2 1 2 0 EEV 4 Morón 5 3 4:2 2 1 2 0 VEE 5 Colón 5 3 3:2 1 1 2 0 EEV 6 Defensores 5 3 3:2 1 1 2 0 VEE 7 Alte. Brown0-0 5 3 2:1 1 1 2 0 VE 8 All Boys 4 3 3:3 0 1 1 1 EDV 9 Mitre SdE 4 3 2:2 0 1 1 1 EVD 10 Racing (Cba) 4 3 1:3 -2 1 1 1 EDV 11 Bolivar 3 3 2:2 0 0 3 0 EEE 12 Godoy Cruz 3 3 2:2 0 0 3 0 EEE 13 Dep. Madryn 2 3 2:3 -1 0 2 1 EED 14 Los Andes 2 3 1:2 -1 0 2 1 DEE 15 Estudiantes0-0 1 3 0:2 -2 0 1 2 DD 16 San Telmo 1 3 4:7 -3 0 1 2 DED 17 Central Norte 1 3 0:3 -3 0 1 2 DED 18 Chaco For Ever 1 3 2:6 -4 0 1 2 DED