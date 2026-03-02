02/03/2026

#PrimeraNacional 2-0 a Central Norte (S): Morón lo resolvió en el ST con un golazo y un penalazo

HCWz_UBWMAA4bAt

En el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón venció este domingo por 2 a 0 a Central Norte (Salta), en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional. Los goles del equipo de Walter Otta fueron marcados por Kubiszyn (un golazo de derecha al ángulo) y Olivares (de penal, tras una clara falta a Bulacio) en el segundo tiempo.

Tras la clasificación a 16vos de Final de la Copa Argentina, el Gallo alcanzó su primer triunfo en el certamen y acumula cinco puntos, ubicándose en la tercera posición de la Zona A, mientras que Central Norte Salta tiene una unidad.

Zona Alive

#EquiposPTSJGol+/-GEPÚltimas
1AcassusoAcassuso938:26300VVV
2San MiguelSan Miguel734:13210VEV
3FerroFerro534:22120EEV
4MorónMorón534:22120VEE
5ColónColón533:21120EEV
6DefensoresDefensores533:21120VEE
7Alte. BrownAlte. Brown0-0532:11120VE
8All BoysAll Boys433:30111EDV
9Mitre SdEMitre SdE432:20111EVD
10Racing (Cba)Racing (Cba)431:3-2111EDV
11BolivarBolivar332:20030EEE
12Godoy CruzGodoy Cruz332:20030EEE
13Dep. MadrynDep. Madryn232:3-1021EED
14Los AndesLos Andes231:2-1021DEE
15EstudiantesEstudiantes0-0130:2-2012DD
16San TelmoSan Telmo134:7-3012DED
17Central NorteCentral Norte130:3-3012DED
18Chaco For EverChaco For Ever132:6-4012DED

Más historias

Convocatoria: Asamblea General de ATE Seccional Morón

2510 - Convocatoria Ordinaria

AMUPEF: Convocatoria a Asamblea Ordinaria

lici4Hur

Hurlingham: Llamado a licitación