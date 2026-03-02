#PrimeraNacional 2-0 a Central Norte (S): Morón lo resolvió en el ST con un golazo y un penalazo
En el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón venció este domingo por 2 a 0 a Central Norte (Salta), en un partido correspondiente a la fecha 3 de la Primera Nacional. Los goles del equipo de Walter Otta fueron marcados por Kubiszyn (un golazo de derecha al ángulo) y Olivares (de penal, tras una clara falta a Bulacio) en el segundo tiempo.
Tras la clasificación a 16vos de Final de la Copa Argentina, el Gallo alcanzó su primer triunfo en el certamen y acumula cinco puntos, ubicándose en la tercera posición de la Zona A, mientras que Central Norte Salta tiene una unidad.
Zona A
|#
|Equipos
|PTS
|J
|Gol
|+/-
|G
|E
|P
|Últimas
|1
|Acassuso
|9
|3
|8:2
|6
|3
|0
|0
|VVV
|2
|San Miguel
|7
|3
|4:1
|3
|2
|1
|0
|VEV
|3
|Ferro
|5
|3
|4:2
|2
|1
|2
|0
|EEV
|4
|Morón
|5
|3
|4:2
|2
|1
|2
|0
|VEE
|5
|Colón
|5
|3
|3:2
|1
|1
|2
|0
|EEV
|6
|Defensores
|5
|3
|3:2
|1
|1
|2
|0
|VEE
|7
|Alte. Brown0-0
|5
|3
|2:1
|1
|1
|2
|0
|VE
|8
|All Boys
|4
|3
|3:3
|0
|1
|1
|1
|EDV
|9
|Mitre SdE
|4
|3
|2:2
|0
|1
|1
|1
|EVD
|10
|Racing (Cba)
|4
|3
|1:3
|-2
|1
|1
|1
|EDV
|11
|Bolivar
|3
|3
|2:2
|0
|0
|3
|0
|EEE
|12
|Godoy Cruz
|3
|3
|2:2
|0
|0
|3
|0
|EEE
|13
|Dep. Madryn
|2
|3
|2:3
|-1
|0
|2
|1
|EED
|14
|Los Andes
|2
|3
|1:2
|-1
|0
|2
|1
|DEE
|15
|Estudiantes0-0
|1
|3
|0:2
|-2
|0
|1
|2
|DD
|16
|San Telmo
|1
|3
|4:7
|-3
|0
|1
|2
|DED
|17
|Central Norte
|1
|3
|0:3
|-3
|0
|1
|2
|DED
|18
|Chaco For Ever
|1
|3
|2:6
|-4
|0
|1
|2
|DED