16/09/2026

15 estudiantes participarán en la final de la 11° Competencia Argentina de Tecnología del ITBA

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El ITBA anuncia a los finalistas de la 11.ª Competencia Argentina de Tecnología (OATec) – Desafío Aeroespacial. Este año los 15 estudiantes seleccionados representan a Buenos Aires, Santa Fe, Entre Ríos, San Juan, Mendoza, La Pampa, Río Negro y Chubut. La final se llevará a cabo el 30 y 31 de octubre en la Sede Distrito Tecnológico de la universidad.

En la instancia final se evaluará a los finalistas en su conocimiento general sobre la temática planteada, su idoneidad para planificar y resolver problemas, su habilidad manual, la economía de esfuerzo y la capacidad expositiva.

«Cada edición de la OATec confirma el enorme potencial técnico de los jóvenes de todo el país. Nuestro compromiso es seguir generando espacios de excelencia para que pongan a prueba su talento y vocación», destacó el Ing. Marcelo Perotti, Presidente de la OATec. 

Los participantes que alcancen el primer, el segundo y el tercer puesto obtendrán una beca para estudiar en el ITBA del 100%, el 75% y el 50%, respectivamente. A los colegios representados en la instancia final se les otorgarán, además de un trofeo y diploma, kits de equipamiento de laboratorio.

La Competencia Argentina de Tecnología (OATec) es una iniciativa del ITBA orientada a despertar vocaciones científico-tecnológicas en los jóvenes, fomentando el uso del método científico, la abstracción y el pensamiento crítico.

Finalistas de la OATec 2026

  • Alegre Julián — Colegio Secundario Florentino Ameghino (ITFA) (Buenos Aires) 
  • Rodríguez Rapetti Vicente — Escuela Técnica Roberto Rocca (Buenos Aires) 
  • Pérez Arnaudo Lautaro — Goethe Schule Buenos Aires (Buenos Aires) 
  • Trinidad Sanabria Carlos Leonel — INAC CIATA (Buenos Aires) 
  • Salina Franco — INAC CIATA (Buenos Aires) 
  • Boschele Navoni Alfonso — Colegio de la Mesopotamia D-219 (Entre Ríos) 
  • Coria Gonzalo — E.E.T.P. N° 460 «Guillermo Lehmann» (Santa Fe) 
  • Nasurdi Máximo — Instituto Politécnico Superior «Gral. San Martín» (Santa Fe) 
  • Montilla Sánchez Manuel de la Cruz — Colegio Integral Independencia (San Juan) 
  • Aguirre Ravlic Juan Cruz — Colegio Universitario Central General José de San Martín (Mendoza) 
  • Giovarruscio Ivo — Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza (Mendoza) 
  • Marón Mercedes — Escuela Técnica de la Universidad de Mendoza (Mendoza) 
  • Fanzi Iván Luis — Colegio Secundario Héroes de la Patria (La Pampa) 
  • Marino Ungar Pedro — Escuela Cooperativa Técnica Los Andes (Río Negro) 
  • De Leonardis Luca — Escuela Politécnica Nº 701 «Francisco Eduardo Gilardoni» (Chubut)

Más información sobre la OATec: www.oatec.org.ar

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