Diseño, evolución y creatividad: estudiantes de la Universidad de Morón presentaron «ANFIBIO»

La Universidad de Morón (UM) llevó a cabo ANFIBIO, el desfile de mitad de año organizado por la Licenciatura en Diseño de Indumentaria de la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. La jornada permitió visibilizar la producción técnica y creativa de los estudiantes desde el primer hasta el último año de la carrera.

La pasarela integró los proyectos desarrollados en las cátedras Elementos de Diseño I, Diseño I, Diseño III y Diseño y Comercialización, ofreciendo una muestra representativa del recorrido académico y los distintos niveles de complejidad proyectual que atraviesan los alumnos durante su formación.

El concepto central, ANFIBIO, sirvió como eje narrativo para explorar la transformación y la evolución del cuerpo como motor creativo. La propuesta se estructuró en tres fases conceptuales: estado inicial, de transición, y final/continuidad, vinculadas estrechamente con los procesos de adaptación, mutación y desarrollo identitario en la indumentaria.

“Cada propuesta refleja no solo una búsqueda estética, sino también el recorrido de aprendizaje de nuestros estudiantes y la manera en que incorporan herramientas proyectuales a lo largo de la carrera”, destacó la Lic. Micaela Savia, directora de la Licenciatura en Diseño de Indumentaria de la UM.

El desfile de mitad de año constituye una de las instancias de presentación de trabajos de la carrera y forma parte de las propuestas académicas que vinculan la formación universitaria con la producción y la experimentación en el campo del diseño.

Como todos los años, la Licenciatura en Diseño de Indumentaria realizará un nuevo desfile hacia fin de año, en el marco del cierre del ciclo anual de trabajos de los estudiantes.

La creatividad, la experimentación y el diseño fueron protagonistas de ANFIBIO, el desfile de nuestra Escuela Superior de Arquitectura y Diseño. 🎭✨ pic.twitter.com/3XOxKL38hg — Universidad de Morón (@uni_moron) August 10, 2026