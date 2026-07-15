Educación y Tecnología: La Universidad de Morón participó del LAC Summit 2026, en Dallas

La Universidad de Morón, a través Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y experto en educación digital, participó del LAC Summit 2026, el encuentro anual de la comunidad de Blackboard para América Latina y el Caribe, realizado en el marco de Building Blackboard Together (BbT) 2026 en Dallas, Texas, Estados Unidos.

Considerado uno de los principales encuentros internacionales sobre educación y tecnología, el LAC Summit reunió a referentes de universidades de toda la región para analizar los desafíos actuales de la educación superior, compartir experiencias y conocer las últimas innovaciones en enseñanza, aprendizaje y transformación digital, promoviendo la construcción colaborativa del futuro de la educación.

Durante su participación, Navarro asistió a las principales conferencias de especialistas sobre inteligencia artificial, accesibilidad, analítica del aprendizaje y el desarrollo de nuevas funcionalidades del ecosistema Blackboard, plataforma utilizada por la Universidad de Morón para la administración de sus carreras.

También mantuvo un encuentro con Bruce Dahlgren, CEO de Blackboard, y participó de reuniones de trabajo con representantes de universidades de todo el continente. Estos espacios permitieron intercambiar experiencias, compartir estrategias de innovación y conocer distintos procesos de transformación digital, fortaleciendo las redes de cooperación académica internacional de la Universidad.

La UM presente en el LAC Summit 2026, el encuentro internacional sobre educación y tecnología más importante del mundo



Por sexto año consecutivo, el Dr. Pablo Navarro, Decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón y experto en educación digital, participó del… pic.twitter.com/KZVjF8dgRx — Universidad de Morón (@uni_moron) July 14, 2026

«Participar por sexto año consecutivo en este encuentro internacional representa una oportunidad muy valiosa. El panorama educativo atraviesa una transformación tecnológica acelerada que interpela directamente a nuestras prácticas académicas. Las nuevas generaciones demandan experiencias de aprendizaje acordes a esta evolución, y las instituciones tenemos la responsabilidad de adaptarnos con agilidad, innovación y una mirada estratégica. Espacios como este son fundamentales para intercambiar experiencias, fortalecer redes de colaboración y anticiparnos a los desafíos que marcarán el futuro de la educación superior», sostuvo el Decano.

Durante el evento también participaron destacados especialistas internacionales como David Labaree, profesor emérito de la Universidad de Stanford; Matthew Pittinsky, cofundador de Blackboard y referente mundial en tecnologías para el aprendizaje; y Lev Gonick, Director de Sistemas de Información Empresariales de la Universidad Estatal de Arizona, quienes abordaron el impacto de la inteligencia artificial, la accesibilidad y la evolución de los entornos digitales en la educación superior.

La participación de la Universidad de Morón en este encuentro internacional reafirma su compromiso con la innovación educativa y la mejora continua. El intercambio con referentes del sector, empresas líderes y universidades de distintos países permite incorporar nuevas perspectivas, fortalecer su estrategia de transformación digital y continuar desarrollando propuestas académicas que integren tecnología, calidad e innovación para responder a los desafíos de la educación superior del presente y del futuro.

Con una estrategia tecnológica consolidada y una mirada centrada en la experiencia de aprendizaje, la Universidad de Morón continúa posicionándose como una institución comprometida con la incorporación de soluciones innovadoras que potencien la formación de sus estudiantes y fortalezcan la excelencia académica.