Hipódromo de Palermo: La Universidad de Morón participó de la expo «Bioferia 2026»

La Universidad de Morón dijo presente en la 7° edición de la Bioferia, el festival de sustentabilidad más importante de Latinoamérica, que se llevó a cabo del 10 al 12 de abril en el Hipódromo de Palermo. Durante los tres días, más de 45.000 personas recorrieron el predio y participaron de propuestas vinculadas al diseño, la arquitectura, la energía, el bienestar, la gastronomía, el turismo y el cuidado del ambiente.

La participación de la UM se dio a través de su Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, que presentó Hábitat X, un proyecto que explora nuevas formas de habitar y producir en relación con los desafíos actuales. Además, el stand fue un punto de encuentro con el público, donde se compartió información sobre la oferta académica presencial y a distancia, se entregaron materiales y se generaron espacios de intercambio con quienes se acercaron a conocer más sobre la Universidad.

En este marco, el decano de la Escuela, Arq. Alejandro Borrachia, destacó: “Para la Universidad de Morón y para la Escuela Superior de Arquitectura y Diseño, estar en estos espacios que promueven el uso responsable de los recursos y la eficiencia energética es fundamental, porque nos permite marcar una postura frente a los desafíos que enfrenta la sociedad y contribuir con propuestas que ayuden a reducir el impacto de la actividad humana sobre el planeta”.

La presencia en este tipo de encuentros refuerza el compromiso de la Universidad de Morón con una formación conectada con el presente, orientada a la innovación y al desarrollo sostenible, y pensada para generar un impacto positivo en la sociedad.