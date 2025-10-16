La UM abre la inscripción 2026, con foco en el pensamiento crítico y la innovación tecnológica

La Universidad de Morón (UM) anunció la apertura de las inscripciones para el ciclo lectivo 2026, en el que incorpora como principal novedad un programa especializado en Pensamiento Crítico diseñado para fortalecer la capacidad de análisis, la resolución de problemas complejos y la toma de decisiones fundamentadas de sus estudiantes.

La nueva propuesta está diseñada con el fin de dotar a los alumnos de las herramientas necesarias para tener una lectura reflexiva y fomentar el pensamiento estratégico, competencias clave en el mundo actual. Constituye un complemento ideal de los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales que ya ofrece la universidad, enfocado en comunicación efectiva, liderazgo, inteligencia emocional y gestión de proyectos. Estas iniciativas, junto con el Programa Especializado en Inteligencia Artificial Generativa -elaborado por IBM junto con la UM-, se dictan a través de Coursera, la prestigiosa plataforma educativa global, sin costo adicional para los estudiantes de la universidad.

“La adopción de nuevas tecnologías es clave para enriquecer la enseñanza. Las universidades debemos brindar experiencias educativas innovadoras, alineadas con las demandas del mercado laboral y que impulsen a nuestros alumnos hacia el éxito profesional”, destacó Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la UM y experto en educación digital.

Los ingresantes 2026 podrán optar por estudiar en las sedes de Morón y de la Ciudad de Buenos Aires, o bien en la modalidad a distancia, que sigue ampliando su propuesta académica. Algunas carreras, como Abogacía, Fonoaudiología, Turismo, Diseño de Indumentaria, Psicopedagogía, Comercialización (Marketing) y Hotelería, se dictarán en ambas modalidades.

En la oferta a distancia también se incluyen Diseño de Interiores, Administración, Contador Público, Diseño Gráfico, Comercio Internacional, Recursos Humanos, Tasador, Martillero Público y Corredor, Ciencias de la Educación, Gerontología y Gestión Hotelera.

La sede de Morón ofrecerá, entre otras, Arquitectura, Medicina, Psicología, Biotecnología, Tecnicatura en Cosmetología, Gerontología, Genética, Economía, Analista y Licenciatura en Sistemas e Informática, Tasador, Martillero Público y Corredor, Abogacía e Ingeniero Agrimensor. Por otro lado, en el edificio de la Ciudad de Buenos Aires se dictarán Abogacía, Arquitectura y Ciencias del Comportamiento y Neurociencia. La propuesta de posgrado y postítulos incluye opciones como la Maestría en Administración de Negocios (MBA), la Especialización en la Función Judicial, la Especialización en Ortodoncia, el Doctorado en Genética, el postítulo de Notariado y Profesor Universitario, además de las diplomaturas en Armonización Orofacial, Agromercados, Maquinaria Agrícola y Tecnología Educativa.

La experiencia formativa en la UM se enriquece con aulas de realidad inmersiva con contenidos exclusivos desarrollados por sus docentes. A esto se suma el centro regional en Cañuelas, que funciona como punto de apoyo estratégico para la oferta a distancia y ofrece actividades complementarias que enriquecen la formación académica.

La Universidad también ofrece a los graduados de determinadas carreras la posibilidad de obtener un segundo título con mayor agilidad acreditando las materias comunes que cursaron previamente. Además, ha firmado convenios con universidades de España e Italia para que sus alumnos puedan gestionar la doble titulación y así obtener un título internacional. Entre estos acuerdos se encuentran los firmados con la Università degli Studi di Udine para graduados de Arquitectura; la Universidad de Extremadura para alumnos y graduados de Ingeniería Agronómica y Ciencias Químicas; la Universidad Internacional de La Rioja para alumnos y graduados de Abogacía; y la Universidad Autónoma de Barcelona para alumnos y graduados de Turismo.