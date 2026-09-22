La UM realizó el acto de cierre de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional

La Universidad de Morón realizó, en su sede de Ciudad de Buenos Aires (Lima 221), el acto de cierre de la Diplomatura en Gestión y Coordinación de la Seguridad Nacional, una propuesta impulsada por la Escuela Superior de Leyes en articulación con el Ministerio de Seguridad de la Nación, que constituyó una instancia de formación vinculada a los desafíos actuales de la gestión de la seguridad y que, debido al éxito alcanzado, en noviembre tendrá su tercera cohorte.

El acto fue encabezado por el decano de la Escuela Superior de Leyes y Experto en Educación Digital, Pablo Navarro; el secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Martín Siracusa; y el director general de Recursos Humanos, Ariel Alonso Toglia, quienes destacaron la importancia de sostener propuestas de formación orientadas al fortalecimiento de las capacidades institucionales y a una gestión pública cada vez más profesional.

En ese marco, el rector de la UM, Héctor Norberto Porto Lemma, destacó: “Para nosotros es muy importante generar espacios de formación que articulen el conocimiento académico con la experiencia concreta de quienes tienen responsabilidades en la gestión pública”.

Por su parte, Navarro, señaló: “Desde la Escuela Superior de Leyes entendemos que la formación en seguridad requiere una mirada integral, profesional y comprometida con los desafíos actuales. Esta Diplomatura representa una instancia de especialización y preparación para quienes tienen responsabilidades en este ámbito”.

Estuvieron presentes, por parte de la Universidad, el coordinador de la Diplomatura, Jorge Omar Nasrala; y el secretario de Extensión Universitaria, Mauro Vivas. En representación del Ministerio de Seguridad participaron el subsecretario de Intervención Federal, Martín Culatto; la coordinadora de Carrera y Capacitación, Patricia Manuello; el subsecretario de Gestión Administrativa, Gustavo Gavassa; y el subsecretario Legal de la Secretaría de Coordinación Administrativa, Diego Goldman.

El acto fue encabezado por el Decano de la Escuela Superior de Leyes y Experto en Educación Digital, Dr. Pablo Navarro; el Secretario de Coordinación Administrativa del Ministerio de Seguridad de la Nación, Mag. Martín Siracusa; y el Director General de Recursos Humanos, Dr.… pic.twitter.com/Cv6f2IDKex — Universidad de Morón (@uni_moron) September 23, 2026