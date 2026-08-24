La Universidad de Morón abrió las puertas de su Centro Regional en Cañuelas

La Universidad de Morón presentó su nuevo Centro Regional en Cañuelas, ubicado en Pasaje Antonio Díaz 745 (Colectora de la Ruta provincial N°205). El espacio constituye un nuevo paso en el crecimiento institucional de la universidad y consolida su presencia en el distrito, en línea con su vocación federal de ampliar oportunidades de formación superior en todo el país a través de innovación y tecnología educativa.

El acto de presentación estuvo encabezado por el rector de la UM, Héctor Norberto Porto Lemma, y contó con la participación de la intendenta de Cañuelas y graduada de la UM, Marisa Fassi, el vicepresidente del Parlasur y exintendente de Cañuelas, Gustavo Arrieta, así como autoridades de la universidad y demás asistentes.

Durante el evento, el rector destacó la dedicación de la Universidad con la expansión de oportunidades de formación superior y el desarrollo de propuestas educativas de calidad en distintos puntos de la provincia.

“Hoy estamos acá en un nuevo punto de partida que dio continuidad a cuando la carrera de Abogacía funcionaba en la escuelita. Nuestra universidad no se concibe sin inclusión social y sin la posibilidad de empujar en esa carrera ascendente que se logra a través de un título universitario. Cañuelas se está convirtiendo también en un polo educativo de atracción”, expresó Porto Lemma.

Encabezó el acto el rector Héctor Norberto Porto Lemma, junto a la intendenta de Cañuelas y graduada de la UM, Marisa Fassi (@marisafassi), y el ex intendente y actual parlamentario del Mercosur, Gustavo Arrieta (@GustavoHArrieta). También hicieron uso de la palabra el decano de… pic.twitter.com/rex98FX86F — Universidad de Morón (@uni_moron) August 26, 2026

En esa línea el rector añadió: “Venimos a proponer al sector productivo distintas ofertas académicas a través de las microcredenciales, que van a marcar un antes y un después en el compromiso de las universidades frente al crecimiento del mundo del trabajo. Somos empleados de la fe, de las oportunidades, del progreso, de salir más allá y ayudar a la gente”.

Por su parte, la intendenta de Cañuelas señaló: “Hoy estar acá inaugurando este espacio dedicado a la educación es realmente dar un paso importantísimo para seguir potenciando a Cañuelas como polo educativo de la región, como tierra de oportunidades donde nuestros jóvenes puedan estudiar, trabajar, formarse y formar su familia acá, enamorarse y vivir en Cañuelas”.

Además, agregó: “Cañuelas al día de hoy ya ha sido parte del crecimiento, del desarrollo de más de 2.000 egresados que cumplieron su sueño, vecinos de Cañuelas, muchos de ellos primera generación universitaria en la familia”.

En el marco de la ceremonia, el municipio de Cañuelas le hizo entrega al rector de una placa institucional firmada por la intendenta Marisa Fassi, por los 204º Aniversario del distrito, declarándolo «Personalidad Destacada en el Ámbito de la Educación» por su contribución a la comunidad.