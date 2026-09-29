La Universidad de Morón otorgó el título de «Doctor Honoris Causa» a Mario Luis Vivas

La Universidad de Morón le entregó el título de «Doctor Honoris Causa» a Mario Vivas, integrante del Superior Tribunal de Justicia de Chubut. Se trata de la máxima distinción académica que esta casa de altos estudios confiere a personalidades que se han destacado por sus aportes al conocimiento, al desarrollo científico, al fortalecimiento institucional y a la promoción de los valores democráticos.

El acto fue presidido por el rector de la UM, Héctor Norberto Porto Lemma, y el decano de la Escuela Superior de Leyes, Pablo Navarro. El laudatio estuvo a cargo de Julián Emil Jalil, juez de la Cámara de Apelaciones de Puerto Madryn.

“Para nosotros es un verdadero honor otorgarle este Doctorado Honoris Causa al Doctor Vivas. Hoy reconocemos a una gran persona, con un profundo sentido de la solidaridad. Es un orgullo que sea parte de nuestra comunidad y que sea embajador de los valores de nuestra Universidad”, expresó Porto Lemma.

Por su parte, el decano de la Escuela Superior de Leyes destacó el significado de reconocer a quien fue parte fundamental de la historia de la institución y formó a generaciones de profesionales. “Hoy es un día doblemente alegre para nuestra casa de estudios, porque Mario no solo ejerció la docencia durante 40 años en la Universidad de Morón, sino que dejó una marca profunda en miles de profesionales. Este reconocimiento es también una manera de devolverle una parte de su historia a quienes ayudaron a construirla”, señaló Navarro.

Mario Luis Vivas es abogado egresado de la Universidad de Buenos Aires, doctor en Derecho con orientación en Derecho Privado y posdoctor en Derecho Penal y Garantías Constitucionales. Desarrolló una extensa trayectoria profesional y judicial como secretario judicial y juez de Cámara.

Asimismo, cuenta con una destacada trayectoria docente en universidades nacionales y extranjeras y mantuvo un vínculo especialmente significativo con la Universidad de Morón, donde se desempeñó como director de la Carrera de Abogacía, consejero académico, investigador y profesor titular, contribuyendo a la formación de numerosas generaciones de profesionales del Derecho.

Su producción científica incluye libros, artículos, colaboraciones en tratados de referencia y comentarios al Código Civil y Comercial, con aportes significativos en materia de contratos, responsabilidad civil, orden público y principios generales del Derecho.

Al recibir el reconocimiento, Vivas dedicó el título a su familia y destacó el vínculo que mantiene con la institución. “Recibo esta distinción con una mezcla de timidez, emoción y una alegría enorme. Les agradezco de corazón al rector, a las autoridades y a toda la comunidad de la Universidad de Morón. Para mí, esto no es una visita protocolar: es, literalmente, volver a casa”, sostuvo.

Como parte de la ceremonia, Vivas brindó la disertación “De la escuela secundaria a la universidad: la urgencia de una epopeya educativa frente a las demandas del mundo actual y futuro”, en la que puso el foco en la crisis educativa que atraviesan los estudiantes de nivel secundario y en las dificultades con las que llegan a la universidad.

Al referirse a los futuros egresados, dijo: “Sepan que el derecho civil es la vida misma: es la gente común, el vecino que tiene un problema, la familia que busca proteger lo suyo, la responsabilidad que tenemos con el otro. El derecho civil repara, sana y pacifica”.

Al finalizar su exposición, Vivas concluyó: “Me llevo este doctorado de mi querida Universidad de Morón no como un premio al pasado o al final del camino, sino como un pacto renovado con el futuro de todos ustedes”.

De esta manera, la Universidad de Morón reconoció la trayectoria de un profesional cuya labor académica, científica, judicial y docente se encuentra estrechamente vinculada con el desarrollo y la enseñanza del Derecho.