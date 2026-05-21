La Universidad de Morón estuvo presente en una nueva edición de Expodent Buenos Aires, el evento más importante del sector dental en el país, realizado del 20 al 23 de mayo en el Pabellón Verde de La Rural y organizado por la Cámara Argentina del Comercio e Industria Dental (CACID).

La jornada convocó a 84 empresas expositoras, contó con un canal de streaming en vivo, 5 salas de conferencias, 4 salas comerciales y más de 100 conferencistas entre odontólogos y técnicos dentales. En esta edición se sumó, además, la participación de 17 conferencistas internacionales.

La representación de la UM estuvo a cargo de Juan Carlos Ortega, decano de la Escuela Superior de Ciencias de la Salud, quien brindó una conferencia orientada a los profesionales del sector sobre dos ejes centrales: la inteligencia aumentada y el aprendizaje de habilidades blandas, destacando su rol clave en el desarrollo y el éxito profesional en el campo de la salud.

“En un contexto de transformación acelerada, la universidad tiene la responsabilidad de acompañar a los profesionales de la salud no solo con conocimiento técnico, sino con las competencias que hoy exige el mercado. La inteligencia aumentada y las habilidades blandas no son complementos opcionales: son herramientas esenciales para el ejercicio profesional del siglo XXI”, sostuvo Ortega.

La Universidad de Morón participó en Expodent Buenos Aires 2026 🦷



El Dr. Juan Carlos Ortega, Decano de nuestra Escuela Superior de Ciencias de la Salud, fue parte de las más de 100 conferencias del evento con una charla sobre inteligencia aumentada y habilidades blandas:… pic.twitter.com/7RKwhIonJk — Universidad de Morón (@uni_moron) May 22, 2026

La participación de la UM en Expodent refleja el compromiso institucional de la Universidad con la formación continua y la actualización profesional en el ámbito de la salud. La casa de estudios se posicionó como una universidad de referencia en la implementación de nuevas tecnologías educativas, con propuestas concretas que incluyen el uso de inteligencia artificial, microcredenciales, programas de habilidades blandas y formaciones desarrolladas junto a plataformas globales líderes.

En este sentido, la UM viene consolidando una propuesta académica innovadora que incluye los Trayectos de Formación en Habilidades Profesionales, desarrolladas junto a Coursera y

disponibles de forma gratuita para todos sus alumnos. Este enfoque permite a los profesionales de la salud, como al resto de la comunidad educativa, mantenerse en la vanguardia de sus disciplinas.

La presencia en Expodent Buenos Aires 2026 es una muestra más del vínculo estrecho que la Universidad de Morón mantiene con el sector productivo y profesional, y de su apuesta por ser protagonista activa en los espacios donde se debate el futuro de las profesiones.