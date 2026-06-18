Lorenzetti en la UNLAM: «La sociedad actual se encuentra distraída por la coyuntura diaria»

El juez de la Corte Suprema de Justicia de la Nación Ricardo Lorenzetti encabezó una clase magistral en el Salón de las Américas de la Universidad Nacional de La Matanza, desde donde advirtió sobre el abuso de las nuevas tecnologías.

Este evento, organizado por el Departamento de Derecho y Ciencia Política de la UNLaM, el Instituto de Ciencias Jurídicas, la Asociación de Magistrados y Funcionarios del Departamento Judicial La Matanza (AMAFULAM), el Colegio de Abogados de La Matanza y el Centro de Estudiantes Liga Federal Universitaria (LFU) reunió a estudiantes, integrantes del Poder Judicial y a un público interesado en reflexionar sobre los desafíos del liderazgo, medio ambiente e inteligencia artificial en el siglo XXI.

La ceremonia, presidida por el Rector de la Universidad Nacional de La Matanza, Prof. Dr. Daniel Martínez, tuvo como orador principal al Doctor Honoris Causa por la UNLaM Ricardo Lorenzetti, mientras que otro participante central fue el juez Federal del Juzgado en lo Criminal y Correccional Número 2 del Departamento Judicial de Morón y Director del Instituto de Ciencias Jurídicas, Dr. Jorge Rodríguez.

Lorenzetti consideró a la UNLaM “un modelo de Universidad que representa la posibilidad de desarrollo humano y la oportunidad de vivir los sueños de cada individuo”. A la vez, expresó su preocupación por el riesgo que enfrenta este desarrollo en el contexto global actual.

El ministro hizo un llamado a la reflexión y planteó su preocupación por la desconexión entre las instituciones y la sociedad. Al respecto, señaló que la participación ciudadana en las elecciones ha disminuido drásticamente, lo que «pone en riesgo la esencia de la democracia«.

En ese sentido, Lorenzetti alertó: “La sociedad actual se encuentra distraída por la coyuntura diaria y no presta atención a los grandes temas que afectan el futuro”. En este contexto, recalcó la necesidad de abordar la creciente desconexión entre el lenguaje de la política y la realidad que vive la ciudadanía.

Uno de los aspectos centrales de su discurso se refirió al impacto de la tecnología y, en particular, de la inteligencia artificial (IA): advirtió que esta nueva era tecnológica “no solo tiene el potencial de transformar el trabajo, sino que también plantea serios desafíos en términos de empleo”. Así, mencionó que “muchas profesiones podrían verse amenazadas por la automatización y la IA, lo que podría resultar en un desempleo masivo”.

Además, subrayó la importancia de «reimaginar la educación para preparar a las futuras generaciones» ante estos cambios. De este modo, propuso que “las instituciones educativas se enfoquen en desarrollar habilidades críticas y analíticas en lugar de simplemente transmitir información, ya que el acceso a datos es cada vez más fácil gracias a la tecnología”.

Lorenzetti también abordó la cuestión de la longevidad y el consecuente envejecimiento de la población, planteando interrogantes sobre cómo se sostendrán social y económicamente las personas que vivirán más allá de los 65 años. Al respecto, hizo hincapié en la necesidad de repensar los sistemas de salud y seguridad social para «asegurar una vida digna y confortable para todos».

A manera de cierre, el Doctor Honoris Causa de la UNLaM concluyó su intervención instando a las y los presentes a reflexionar sobre el futuro que están construyendo. Así, hizo un llamado a la acción colectiva, enfatizando que «la sabiduría y la experiencia humana son esenciales para enfrentar los retos del siglo XXI«.