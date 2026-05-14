Más de 3.000 estudiantes pasaron por la «Feria de Empresas» 2026, en la Universidad de Morón

La Universidad de Morón (UM) celebró su Feria de Empresas 2026 en el Hall del Bicentenario de la sede Morón. Durante toda la jornada, más de 3.000 estudiantes y graduados recorrieron los stands de más de 40 empresas e instituciones, logrando un nuevo récord de participación, donde conocieron búsquedas laborales, programas de pasantías y oportunidades de desarrollo profesional.

Organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria, la edición 2026 contó con transmisiones en vivo en el streaming de la UM, donde la directora de la carrera de Recursos Humanos, Wanda Dahir, conversó con las empresas participantes sobre el primer empleo, el desarrollo profesional y los desafíos del mundo laboral actual.

La jornada incluyó además una charla especial de Fer Niizawa, conferencista Internacional y autor del libro IKIGAI: Felicidad y Sabiduría Japonesa para Transformar tu Vida, quien compartió herramientas y reflexiones sobre propósito, crecimiento y futuro laboral, generando un espacio de reflexión muy valorado por los asistentes.

Más de 3.000 estudiantes y graduados participaron de la Feria de Empresas 2026, organizada por la Secretaría de Extensión Universitaria.



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“Esta Feria es el resultado del compromiso que tenemos como Universidad con el futuro de nuestros estudiantes. Ver a los jóvenes recorriendo los stands, haciendo preguntas, conectando con profesionales del sector privado y público, animándose a pensar en su camino profesional, es exactamente lo que nos mueve a hacerla crecer año tras año. El récord de empresas de esta edición es una señal clara de que el mundo del trabajo también nos elige como espacio de encuentro”, sostuvo Mauro Vivas, secretario de Extensión Universitaria de la UM.

Con la presencia de sectores como tecnología, salud, consumo masivo, banca, consultoría y deporte, la Feria volvió a consolidarse como un puente directo entre la Universidad y el mundo del trabajo.

Entre las empresas e instituciones presentes estuvieron: Adecco, AMIA, Baliarda, BBVA, Biogénesis Bagó, Celsur, Centro de Ojos Ituzaingó, Ceven, Club Atlético Vélez Sarsfield, Consult-ar, CrossRacer Aero, Deheza-Shell, DIM, Don Pedro, EGM Consulting, Eprocess, Farmacia Central Oeste, FORCAM, Gennera, Grupo Corven, HRC, Hospital Italiano, Laboratorio Andrómaco, Laboratorio ELEA, Laboratorio Fecofar, Las Margaritas, Mabe, Mastellone, McDonald’s, Medicus, Provincia Net, PwC Argentina, Recom, Sanatorios del Oeste, Sheraton y SportClub, entre otras.