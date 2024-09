Hurlingham: Un club de barrio denunció robos y supuestos aprietes por parte del Municipio

El presidente del Barrio Cartero Fútbol Club de Hurlingham, Hernán Vieytes, denunció que funcionarios municipales lo llamaron para pedirle que deje de denunciar públicamente los robos que sufrió la institución en las últimas semanas (materiales y tres tres portones) mientras se realizaban obras de infraestructura.

“Molestan esos robos porque se llevan lo que con tanto esfuerzo podemos conseguir. Sé del trabajo de cada una de las familias del club, gente que deja su tiempo para ir a trabajar al club, que pone de su bolsillo para colaborar siempre y que se llevan las cosas así como si nada, es doloroso. No vamos a acostumbrarnos al robo permanente ni a resignarnos. Vamos a seguir metiéndole, porque es terrible saber que te roban y algunos se enojan porque lo denunciamos. Es lo que más bronca nos da. Se enojan porque uno dice la verdad”, señaló Vieytes, en diálogo con el programa Estación Central (Mpquatro radio online).

Barrio Cartero Fútbol Club es una institución barrial, cuyo predio fue cedido durante la anterior gestión municipal (Juan Zabaleta, en Desaguadero y Amberes, en Barrio Mitre, donde durante todos los fines de semana sus socios ponen manos a la obra para mejorar su capacidad, desde los cimientos hasta el último ladrillo.

Semanas atrás se llevaron arena, piedras y bolsas de cemento que se iban a utilizar para la obra. Ante esos robos decidieron cerrar el perímetro y colocaron dos portones, que también robaron a los pocos días. Ese cerramiento logró ser repuesto muy recientemente, pero las quejas de las autoridades de club, que se hicieron públicas por redes y distintos medios, llegaron a oídos del Municipio. Y parece que no gustó.

“Me llamaron del Municipio, y no me gustó nada, para decirme que no teníamos que hablar de eso, en una actitud que me hizo reflexionar. Y decidimos no callarnos. Y pese al barullo que se armó, nos volvieron a robar”, afirmó Vieytes, esta mañana.

Y concluyó: “Nos cuesta mucho todo lo que hacemos. Es un tema complicado, pero no nos vamos a callar ni a dejar de trabajar por el club. Queremos que los funcionarios entiendan que todo lo que hacemos es para la misma gente que ellos gobiernan, para la comunidad y para ella va a quedar”.