13 y 14 de septiembre: Llega la 3° edición del Festival Americano de Poesía en Hurlingham

El sábado 13 y domingo 14 de septiembre, el Centro Cultural Municipal «Leopoldo Marechal» de Hurlingham será escenario de la tercera edición del «Festival Americano de Poesía», que convoca a escitores de México, EEUU, Perú, Chile, Paraguay y Brasil y figuras nacionales de renombre como Mario Ortiz, Liliana Ancalao, y Albertina Carri.

La cita es la Av. Vergara 2396, donde, además de las lecturas, debates, feria de editoriales y presentaciones musicales, estarán los ganadores de la convocatoria a poetas del conurbano oeste. Esta tercera edición cuenta con el patrocinio de la Universidad Federal de Integración Latinoamericana de Brasil y de la Universidad Pontificia de Perú.

La programación del festival ofrece varias expresiones artísticas. La cineasta Albertina Carri dará una conferencia sobre cine y poesía. También habrá un homenaje al escritor salvadoreño Roque Dalton, en el marco de los 90 años de su nacimiento y 50 de su asesinato.

A su vez, habrá poesía en lenguas originarias: mapuzungun, de la mano de la referente más importante de poesía mapuche en nuestro país (Liliana Ancalao), y macushi, de la mano de la poeta brasileña Sony Ferseck.

También participarán otras figuras destacadas de la poesía argentina como Mario Ortiz y Daniel Durand, que compartirán escenario con poetas de todo el continente americano: Matt Sedillo (EE.UU.), Minerva Reynosa (México), Luis Fernando Chueca (Perú), Priscilla Cajales (Chile), Giselle Caputo (Paraguay) y Juan Manuel Silva Barandica (Chile).

En esta edición, el FAPH abiró una convocatoria a poetas de zona oeste. Nahuel Ferreyra, Fabián Chazarreta, Milena Dante Guevara, Damián Lamanna Guiñazú, Stefano Branca, Melisa Papillo, Imanol Guerschman y Vanina Santoro Benítez fueron los seleccionados.

El sábado 13, la cuota musical estará a cargo de Juan Pablo Fernández y el domingo, el FAPH cerrará con la presentación de la banda Rey Bichito.

📍 Dónde y cuándo:

Centro Cultural Leopoldo Marechal, Av. Vergara 2396, Villa Tesei, Hurlingham.

Sábado 13 y domingo 14 de septiembre, de 15 a 22 hs.

Entrada libre y gratuita.