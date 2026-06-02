A seis meses de la última reforma, el HCD de Ituzaingó volverá a tratar otro aumento de tasas

Apenas seis meses después de la última reforma Fiscal e Impositiva, el Concejo Deliberante de Ituzaingó tratará este miércoles 3 de junio un nuevo proyecto para volver a subir los tributos municipales, impulsado por el gobierno de Pablo Descalzo. Sería retroactivo a enero 2026 y además se facultará al Ejecutivo a establecer ajustes de manera discrecional.

A pesar de que la ordenanza Impositiva tiene una cláusula gatillo que ajusta por inflación, cada año el Municipio se encarga de cerrar un aumento por encima del IPC del INDEC. Fue 25% en enero, mientras que en la medición interanual llegaba al 60%, sólo considerando la TSG que pagan todas las partidas con domicilio en el distrito por los servicios de alumbrado (también se paga un cargo fijo en la boleta de Edenor) y limpieza. En diciembre se estableció un nuevo sistema de segmentación por barrio y por servicios. Los segmentos más altos volverán a sufrir ajustes.

Lo mismo ocurrirá con los tributos que pagan industrias y comercios, baldíos o publicidad. Este miércoles se votará por la convocatoria a Mayores Contribuyentes en sesión extraordinaria, para que los aumentos se puedan homologar.

«En diciembre votaron un aumento del 10% más IPC, y 400% la tasa de Seguridad e Higiene. Pero ahora viene otro impuestazo, por lo que no le cierran los números. Van a volver a subir la TISH, que es directamente un impuesto, porque es una imposición porcentual de la facturación, donde el municipio no brinda ningún servicio», explicó el sábado último el concejal de LLA Juan Larralde, durante un encuentro regional libertario realizado en Merlo.